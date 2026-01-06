El último informe del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), señaló que en la Zona Andina se registran múltiples focos de incendio en un contexto de riesgo extremo. El reporte detalló que, en coordinación con Bomberos Voluntarios, Protección Civil y organismos municipales y nacionales, se trabajó en distintos sectores afectados. Asimismo, se expresó la profunda preocupación por la reiteración de incendios evitables y se apeló a la responsabilidad individual y colectiva para prevenir nuevos focos.

Las condiciones meteorológicas de la jornada: tormentas eléctricas, chaparrones y ráfagas de viento, incrementaron notablemente el riesgo de propagación. En Bariloche, el índice de peligrosidad es muy alto, mientras que, en El Bolsón, General Conesa y Guardia Mitre alcanza el nivel extremo.

Durante este lunes se registró un incendio de interfase en la cantera “Eva Perón”, en Bariloche, donde intervinieron brigadistas del SPLIF, bomberos y Protección Civil, con apoyo aéreo de un helicóptero y un avión hidrante. En la zona de San Cayetanito, en las bardas de Bariloche, se controló un foco que fue extinguido en horas de la tarde.

En El Bolsón, el SPLIF aportó personal en Puerto Patriada, Chubut, y trabajó en un incendio de interfase en Loma del Medio, con la participación de 15 combatientes y seis móviles.

Desde el organismo se advirtió que una parte significativa de las intervenciones recientes está vinculada a conductas negligentes, descuidos o incumplimientos de las prohibiciones vigentes. Se remarcó que las condiciones actuales de altas temperaturas, sequedad y viento favorecen la propagación extremadamente rápida del fuego, y que cualquier acción imprudente puede derivar en consecuencias graves e irreversibles.

Brigadistas del SPLIF y bomberos trabajaron en focos de incendio en Bariloche y El Bolsón, con apoyo aéreo y terrestre

El sistema provincial de respuesta mantiene desplegado un operativo de combate y apoyo logístico en Bariloche y El Bolsón. En Bariloche, el operativo sumó tres móviles de Bomberos Centro, un móvil de Melipal, dos camiones aguateros municipales y maquinaria pesada para abrir accesos. La logística se sostiene con tomas de agua en el río Quemquemtrú y en sistemas urbanos.

En paralelo, la base aérea operativa en El Bolsón trabaja con tanques de abastecimiento en capacidad máxima, lo que garantiza recargas rápidas y continuidad de las operaciones. En tierra, brigadistas del SPLIF actúan junto a cuarteles de bomberos, que aportan equipos de ataque rápido, motobombas y líneas de agua, además de apoyo en la protección de viviendas y perímetros.

Finalmente, se reiteró la necesidad de respetar estrictamente la prohibición total de hacer fuego, evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o igniciones y denunciar de inmediato cualquier columna de humo al 103. Toda la información actualizada está disponible en veranoseguro.rionegro.gov.ar.

