En una de las canchas del complejo Duronia, ubicado en la avenida de la Circunvalacion Presidente Arturo Umberto Illia, un hombre murió este sábado tras desmayarse en medio de la cancha, mientras disputaba un amistoso de cara al inicio de uno de los torneos comerciales más reconocidos del alto valle de Río Negro y Neuquén.

Las informaciones indicaron que jugador de alrededor de 60 años se descompensó en pleno desarrollo del partido en una de las canchas del complejo. Compañeros, rivales y gente apostada en los alrededores del terreno de juego, intentaron hacerle la reanimación cardiopulmonar (RCP) pero resultó en vano. Luego un grupo de personas lo subieron a una camioneta de uno de los que estaban en el lugar, para trasladarlo al hospital donde lamentablemente se informó que falleció.

A partir de las 17 se suspendieron todas las actividades en el lugar y los partidos programados del fin de semana venidero. Las versiones de gente que estuvo por la tarde en las instalaciones del predio indicaron que el hombre había sido invitado este sábado por el equipo Los Nativos "cayó de rodillas en la mitad de la cancha, quedó tirado, le dieron asistencia y se lo llevaron al Hospital. Luego nos comunicaron que lamentablemente falleció", dijo un consternado jugador del equipo rival.

Según se comentó por parte de los compañeros del fallecido, que se estaban preparando para el torneo que se juega en Duronia, desde Marzo. "A él la primera vez que lo veíamos, parece que era nuevo. No era alguien que venía en forma habitual".

Otra muerte en el fútbol de aficionados en Cipolletti, no es la primera vez que ocurre. Fallan los controles, se juegan los partidos sin ambulancias, no se exigen los certificados médicos para la práctica de una actividad deportiva exigente para amateurs de más de 60 años. El hecho ocurrió cerca de las 16.30 con una temperatura para nada ideal para un partido de fútbol con gente si entrenamientos.

Nueva polémica. Nueva muerte. En una actividad, donde se nota que se prioriza lo económico por sobre la salud.