El pronóstico del SMN para la provincia de Neuquén indica un domingo con temperaturas elevadas por la tarde y nubosidad variable en gran parte del territorio. En la capital provincial se espera una máxima de 32 grados, mientras que en el interior las marcas oscilarán entre los 27 y 31 grados, sin precipitaciones previstas.

Neuquén Capital: máxima de 32 grados

En Neuquén Capital, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 18 grados, con viento del Norte entre 23 y 31 km/h. Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura ascenderá a 21 grados, con viento del Noroeste.

Por la tarde se prevé el registro más alto del día, con 32 grados y cielo parcialmente nublado. El viento continuará del Norte, con velocidades de 13 a 22 km/h. Hacia la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá a 26 grados.

Condiciones en el resto de la provincia

Zapala

En Zapala, la jornada comenzará algo nublada con 16 grados y viento del Noroeste. Por la mañana el cielo estará despejado y la temperatura alcanzará los 21 grados. Durante la tarde se espera una máxima de 30 grados con algo de nubosidad, mientras que por la noche el registro será de 25 grados, con viento del Este.

San Martín de los Andes

Para San Martín de los Andes se anticipa una madrugada algo nublada y 13 grados. La mañana estará despejada con 19 grados. Por la tarde la temperatura llegará a 31 grados con viento leve del Sudoeste, y hacia la noche descenderá nuevamente a 13 grados, con cielo parcialmente nublado.

Chos Malal

En Chos Malal, el domingo iniciará con 17 grados y cielo parcialmente nublado. La mañana estará despejada con 19 grados. Durante la tarde la máxima alcanzará los 27 grados con viento leve del Sudoeste, mientras que por la noche se prevén 26 grados y nubosidad parcial.