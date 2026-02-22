La banda regional La Forma del Aire será una de las protagonistas del domingo en la Fiesta Nacional de la Manzana, uno de los eventos culturales más convocantes de Río Negro. El grupo, encabezado por Franco Muñoz, se presentará a las 20:30 con un show de 30 minutos en el escenario mayor, donde compartirá jornada con artistas de alcance internacional como Lali y Cazzu.

"Aún no caemos. No tiene registro esto, estamos intentando estar un poquitito a la altura. El fin de semana estuve en el Cosquín Rock y vi el show de Lali, dije 'te pasan por arriba, es una cosa increíble. El género me encantó, más allá de que por ahí hacemos música distinta, me encantó toda la producción. Vamos a vivir un poco todo ese monstruo", contó Muñoz sobre lo que siente al compartir el escenario "Carlos Soria" junto a esas dos artistas.

La convocatoria, confirmada hace tres semanas, implicó reorganizar ensayos, vacaciones y logística para llegar en condiciones óptimas a uno de los escenarios más importantes de la región.

Una banda que nació en 2023

La Forma del Aire surgió a mediados de 2023, cuando Muñoz juntó algunos amigos para el proyecto. Lo que inicialmente iba a ser un repertorio de covers derivó en composiciones propias.

Tras meses de ensayos, el grupo concretó su primera presentación en un bar de Neuquén con sala completa. El crecimiento fue sostenido: hacia fines de 2024 alcanzaron casi 30 fechas en el circuito del Alto Valle. Si bien comenzó como banda neuquina, actualmente 80% de sus integrantes reside en Cipolletti.

Expansión regional y profesionalización

El grupo amplió su circuito con presentaciones en Zapala, Chimpay y Allen, además de escenarios en Neuquén y Cipolletti. Ese recorrido marcó un punto de consolidación interna.

Respecto al momento que sintió que la cosa iba en serio, Muñoz dijo "yo arranqué un poco el proyecto y la idea, la motivación la tengo desde el día uno. Había que contagiar esa motivación y empecé a encontrar en mis compañeros ahí que de golpe ellos se habían puesto la camiseta, asumieron el rol que querían tener en la banda y que todos se desviven por la banda realmente".

Con el avance de las fechas, la banda logró adquirir equipamiento propio y montar su propia sala de ensayo, un paso relevante en un contexto donde ninguno de sus integrantes vive exclusivamente de la música.

Franco Muñoz, cantante de La forma del aire.

Actualmente, la formación cuenta con Franco Muñoz (guitarra y voz), Paulina Amado Ramos (segunda voz), Alejandro Koffman (guitarra), Fernando Martínez (percusión), Alejo Vega (bajo), Daniel Meli (batería) y Santiago Pérez (teclados).

Influencias musicales y estilo

Entre las principales influencias de Fran Muñoz aparecen Lisandro Aristimuño y Luis Alberto Spinetta, referentes que marcaron su formación artística.

El proyecto combina sensibilidad del rock nacional con elementos de rap, hip hop, cumbia y electrónica. A su vez, la impronta del guitarrista —con pasado en el metal— aporta matices que amplían el espectro sonoro.

Material publicado y próximos proyectos

La banda cuenta con dos trabajos disponibles en plataformas digitales (La Forma del Aire en Spotify y Youtube):

“Raíces” , un EP de tres canciones con sus primeras grabaciones.

Un disco en vivo registrado en el Museo Nacional de Bellas Artes durante el ciclo Capital Acústica.

Tras su participación en la Fiesta Nacional de la Manzana, el grupo proyecta avanzar en la producción de un nuevo disco.