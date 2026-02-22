¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 21 de Febrero, Neuquén, Argentina
TORNEO APERTURA 2026

Huracán rescató un empate con uno menos como visitante ante Deportivo Riestra

El “Globo” jugó gran parte del segundo tiempo con 10 jugadores por la expulsión de César Ibáñez.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 22:25
Flojo partido en el Bajo Flores, fue empate a 0 entre Riestra y Huracán

Huracán rescató un buen empate como visitante ante Deportivo Riestra, en un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en el que jugó casi un tiempo entero con un jugador menos. El “Globo”, que es dirigido por Diego Martínez, se quedó con 10 jugadores a los tres minutos del segundo tiempo por la expulsión del lateral César Ibáñez.

El lateral izquierdo de Huracán había recibido una tarjeta amarilla a los siete minutos de la primera mitad, mientras que a los siete minutos del complemento vio la tarjeta roja por doble amarilla al llegar tarde a un duelo ante Pedro Ramírez.

Pese a la superioridad numérica, Deportivo Riestra no pudo aprovechar la ventaja numérica ante un Huracán que se replegó muy bien para mantener la igualdad y rescatar un punto en el estadio Guillermo Laza.

Con este resultado, Huracán quedó quinto en la Zona B con nueve puntos, aunque si bien está en puestos de clasificación a los playoffs no debe descuidarse. Deportivo Riestra, por su parte, atraviesa un delicado momento ya que tiene solo tres unidades y está decimocuarto en la Zona A y visitará a Vélez Sarsfield,  mientras que Huracán irá a Córdoba para enfrentarse con Estudiantes de Río Cuarto.

Una de las acciones destacadas de la noche fue un tiro libre que ejecutó el arquero del local, "Nacho" Arce, poco para destacar

 

