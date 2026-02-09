Pasadas las 21.30 la productora de la Fiesta de la Confluencia anunció que el evento se pospone hasta nuevo aviso. El viento ha cambiado de dirección y las intensas ráfagas obligaron a suspender lo que quedaba de la grilla.

Alcanzó a cantar Femi y TiziShi, quien debió bajar del escenario antes por un apagón de pantallas y sonido.

Se estima que habían alrededor de 250 mil personas en el predio esperando la presencia de La Joaqui, Dillom y Trueno, quienes no pudieron hacer su show. El evento se pospone hasta nuevo aviso y se recomienda estar informado a través de las redes oficiales.

En cuanto a la reprogramación, están evaluando la agenda según la disponibilidad de los artistas y se espera la confirmación de cuándo podría realizarse.