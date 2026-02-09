¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 08 de Febrero, Neuquén, Argentina
Intensas ráfagas

Se suspendió el último día de la Fiesta Nacional de la Confluencia para seguridad del público

Las malas condiciones climáticas y el fuerte viento obligó a suspender lo que quedaba de la jornada. Se pospone hasta nuevo aviso.

Por Redacción

Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 21:45
Pasadas las 21.30 la productora de la Fiesta de la Confluencia anunció que el evento se pospone hasta nuevo aviso. El viento ha cambiado de dirección y las intensas ráfagas obligaron a suspender lo que quedaba de la grilla.

Alcanzó a cantar Femi y TiziShi, quien debió bajar del escenario antes por un apagón de pantallas y sonido.

Se estima que habían alrededor de 250 mil personas en el predio esperando la presencia de La Joaqui, Dillom y Trueno, quienes no pudieron hacer su show. El evento se pospone hasta nuevo aviso y se recomienda estar informado a través de las redes oficiales.

En cuanto a la reprogramación, están evaluando la agenda según la disponibilidad de los artistas y se espera la confirmación de cuándo podría realizarse.

