La noche urbana ya está en marcha en la Fiesta de la Confluencia 2026. Pasadas las 20 de este domingo, Tiziana Pierini, conocida artísticamente como Tizishi, arrancó su show en el gran escenario de la Isla 132 y comenzó a marcar el pulso del cuarto día del festival, dedicado a los ritmos urbanos.

Tras una hora de show se debió interrumpir la presentación por problemas técnicos con las pantallas y el sonido. Las fuertes ráfagas de viento obligaron a frenar el show y los músicos salieron a despedirse. Tras algunos instantes se arregló la situación y la grilla continuaría aunque con demoras.

La joven cantante y compositora llegó al escenario principal luego de la presentación de Femi, quien tuvo su debut representando a Neuquén. Con una propuesta que combina música urbana, freestyle y una fuerte impronta generacional, Tizishi empezó a ganarse al público que ya colma el predio y espera por los platos fuertes de la noche.

Nacida en Moreno, Buenos Aires, Tizishi se hizo conocida hace algunos años cuando se viralizó en redes sociales cantando y rapeando junto a su hermano. Desde entonces, su carrera fue en constante crecimiento, pasando del streaming y las plataformas digitales a los escenarios más importantes del país.

En su recorrido artístico ya cuenta con canciones que acumulan miles de reproducciones como “Muevo los pies”, “Corazón”, “Si te vas”, “Perdido en mí”, “Círculo”, “Bella como ella” y “Melancolía”, además de sus lanzamientos más recientes, entre ellos “Ahora”, editado en 2026.

Con su show ya en marcha, Tizishi aporta frescura y energía a una noche que promete intensidad de principio a fin, calentando el ambiente para las presentaciones de Dillom y Trueno, encargados de cerrar a puro urbano una nueva y multitudinaria edición de la Fiesta de la Confluencia.