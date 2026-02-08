¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 08 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
EN AUSTRALIA

Victoria agónica y quinto puesto de Los Pumas 7’s en Perth

El elenco albiceleste consiguió un triunfo clave ante España, cuando todo parecía encaminarse a un empate y al tiempo suplementario, hasta que González Rizzoni recuperó una pelota en campo rival y encaró directo al ingoal.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 19:33
PUBLICIDAD
Los Pumas 7's derrotaron a España sobre el final del partido y finalizó quinto en Australia

La selección Argentina de rugby seven, Los Pumas 7's, se quedó con el quinto lugar en en la cuarta etapa del Circuito Mundial, disputada en Australia tras vencer 26 a 19 a España en la última jugada. Antes, había arrollado a Francia. El equipo de Santiago Gómez Cora sumó 12 puntos y se mantiene en el Top 8 de la general.

Después de un arranque torcido y tres derrotas consecutivas, a la albiceleste no le quedó margen de error en Perth. La reacción comenzó en la madrugada argentina frente a los galos, en un partido marcado por la expulsión temprana de Andy Timo cuando el marcador ya favorecía 12 a 0 al conjunto albiceleste. A partir de allí, el dominio fue total, triunfo por 47 a 12 y festival de tries para un equipo que necesitaba recuperar confianza y sensaciones.

Ese envión anímico resultó determinante para el cruce decisivo ante la Roja, uno de los verdugos del sábado. El desarrollo fue parejo y cambiante, con tries de Moneta, Matteo Graziano y De Haro que sostuvieron a la Argentina en partido. Todo parecía encaminarse a un empate en 19 y al tiempo suplementario, hasta que llegó la última acción del encuentro. 

Con el reloj en cero, Luciano González Rizzoni recuperó una pelota en campo rival y encaró directo al ingoal. La palomita final selló una victoria tan ajustada como celebrada, que rápidamente se volvió viral y le dio a Los Pumas un 26 a 19 que valió mucho más que un resultado, fue desahogo, revancha y premio a la insistencia.

Con este quinto puesto, Argentina sumó 12 puntos y trepó al sexto lugar de la clasificación general con 44 unidades, tras las seis conseguidas en Dubái, las 18 de Ciudad del Cabo -donde fue finalista-, ocho en Singapur y las obtenidas ahora en Perth.

El próximo desafío será en Vancouver, Canadá, el 7 y 8 de marzo, por la quinta etapa del Circuito Mundial. Allí, el equipo de Gómez Cora integrará el Grupo B junto a Fiji, Australia y Francia, con el objetivo de seguir firme dentro del Top 8 y llegar bien posicionado al cierre de la fase regular, que tendrá su última parada en Nueva York.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD