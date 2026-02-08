La selección Argentina de rugby seven, Los Pumas 7's, se quedó con el quinto lugar en en la cuarta etapa del Circuito Mundial, disputada en Australia tras vencer 26 a 19 a España en la última jugada. Antes, había arrollado a Francia. El equipo de Santiago Gómez Cora sumó 12 puntos y se mantiene en el Top 8 de la general.

Después de un arranque torcido y tres derrotas consecutivas, a la albiceleste no le quedó margen de error en Perth. La reacción comenzó en la madrugada argentina frente a los galos, en un partido marcado por la expulsión temprana de Andy Timo cuando el marcador ya favorecía 12 a 0 al conjunto albiceleste. A partir de allí, el dominio fue total, triunfo por 47 a 12 y festival de tries para un equipo que necesitaba recuperar confianza y sensaciones.

Ese envión anímico resultó determinante para el cruce decisivo ante la Roja, uno de los verdugos del sábado. El desarrollo fue parejo y cambiante, con tries de Moneta, Matteo Graziano y De Haro que sostuvieron a la Argentina en partido. Todo parecía encaminarse a un empate en 19 y al tiempo suplementario, hasta que llegó la última acción del encuentro.

Con el reloj en cero, Luciano González Rizzoni recuperó una pelota en campo rival y encaró directo al ingoal. La palomita final selló una victoria tan ajustada como celebrada, que rápidamente se volvió viral y le dio a Los Pumas un 26 a 19 que valió mucho más que un resultado, fue desahogo, revancha y premio a la insistencia.

Con este quinto puesto, Argentina sumó 12 puntos y trepó al sexto lugar de la clasificación general con 44 unidades, tras las seis conseguidas en Dubái, las 18 de Ciudad del Cabo -donde fue finalista-, ocho en Singapur y las obtenidas ahora en Perth.

El próximo desafío será en Vancouver, Canadá, el 7 y 8 de marzo, por la quinta etapa del Circuito Mundial. Allí, el equipo de Gómez Cora integrará el Grupo B junto a Fiji, Australia y Francia, con el objetivo de seguir firme dentro del Top 8 y llegar bien posicionado al cierre de la fase regular, que tendrá su última parada en Nueva York.