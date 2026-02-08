La Salita de Salud de la Confluencia está ubicada en un stand en la Fiesta de la Confluencia desde el primer día y todas las jornadas ha recibido una gran respuesta del público, que se ha acercado a hacer consultas o pedir los servicios.

La tercera noche del sábado consolidó el dispositivo sanitario con 50 consultas de enfermería, 20 consultas médicas, 10 papanicolaou, 10 mamografías, 143 testeos, 135 dosis de vacunas aplicadas y un total de 185 pacientes atendidos.

En el balance de las tres jornadas, el operativo brindó atención a cientos de vecinos de la Confluencia. El servicio de mamografías alcanzó las 27 realizadas en total, con más de 50 consultas relacionadas. Las atenciones odontológicas sumaron 68 pacientes, mientras que se aplicaron 525 dosis de vacunas y se realizaron 332 testeos.

Los controles de enfermería totalizaron 159 atenciones, a los que se suman las 20 consultas médicas de la última jornada. También se realizaron 12 papanicolaou durante las tres noches de operativo.

Desde el stand manifestaron que el aumento en la demanda de servicios demuestra que esta Salita fue un espacio fundamental de acceso a la salud pública en el festival más convocante del país, por donde ya han pasado más de 800 mil personas durante las tres jornadas.