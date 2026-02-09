¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 08 de Febrero, Neuquén, Argentina
Mucho viento y apagón

Fiesta de la Confluencia: el escenario mayor presentó problemas pero lograron solucionarlo

Hubo un apagón en la zona principal y la gente por el momento está esperando a que vuelvan a reanudarse los shows que faltan. Se restablece la grilla original con algunas demoras.

Por Redacción

Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 21:22
Alrededor de las 20.50 de este domingo, durante el show de TiziShi, el escenario mayor presentó problemas por las complejas condiciones climáticas. Las fuertes ráfagas de viento se desataron repentinamente y provocaron un apagón en el escenario.

El show ha sido suspendido y mientras tanto esperan arreglar los problemas técnicos. El público espera paciente a pesar de las malas condiciones climáticas y el fuerte viento. Se espera que el evento se reanude en breve.

Se cree que el problema tuvo que ver con el fuerte viento, sin embargo hace minutos están funcionando nuevamente las pantallas. El público aguarda a que los shows que faltaban continúen, tanto La Joaqui como Dillom y Trueno.

