La multimedallista representante de Catriel, Manuela Pereyra, decidió junto a su equipo de trabajo y la Asociación Rionegrina de Jugadores de tenis de mesa no participar de los Selectivos de Mayores que se disputarán viernes 13 y sábado 14 de febrero en Rosario. La determinación apunta a priorizar su integración a la Selección Argentina que competirá en el Mundial de Equipos 2026, a realizarse en Londres.

A lo del fin de semana venidero en el sur de Santa Fe fue convocada por el cuerpo técnico de la selección argentina categoría de Mayores, para disputar los Selectivos de la divisional mayor en Rosario, dicho certámenes son clasificatorios para el campeonato sudamericano de la categoría Mayores a realizarse en Santiago de Chile del 15 al 21 de junio de este año.

La baja se fundamenta en la falta de financiamiento y apoyo económico por parte de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, la Secretaría de Deportes de la Nación y el ENARD. En caso de clasificar, los deportistas deberían afrontar viajes, estadías e inscripciones, con costos que superan los 11.000.000 de pesos, una cifra difícil de cubrir en el contexto actual.

Desde el entorno de la atleta señalaron que, si bien hubo acompañamiento en otras etapas, la coyuntura local y provincial exige atender prioridades urgentes, por lo que no consideran oportuno gestionar montos de esa magnitud para esta instancia.

El anuncio llega tras un excelente 2025 para "Manu" Pereyra, hizo podios en todos los torneos nacionales que participó el año pasado. Además la rionegrina representa a la Selección Argentina de manera ininterrumpida desde hace 11 años, consolidándose como una de las referentes del tenis de mesa femenino nacional. Se encuentra actualmente en las primeras posiciones del ranking nacional y en la posición 712 del escalafón mundial en la máxima categoría.