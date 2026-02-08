Federico Sturzenegger mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Alula, Arabia Saudita, en el marco de una agenda diplomática centrada en el crecimiento económico y las reformas estructurales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el diálogo se enfocó en los lineamientos de trabajo para 2026 dentro del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento, espacio vinculado a la agenda de desarrollo del organismo.

El ministro destacó en redes sociales que las reformas de desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei son consideradas “un ejemplo para otros países” y subrayó la coincidencia en la visión de crecimiento para el próximo año.

Por su parte, Georgieva calificó el encuentro como “excelente” y remarcó la importancia de trasladar los debates técnicos del Fondo a políticas concretas en los países miembros.

Agenda presidencial y representación en EE.UU.

La reunión adquiere relevancia en un contexto de ajustes en la agenda internacional del presidente Javier Milei. El mandatario priorizará su participación en el “Board of Peace” en Washington DC el próximo 19 de febrero y participará de manera virtual en la cumbre de Mar-a-Lago.

En ese marco, Sturzenegger asumirá la representación presencial del Gobierno argentino en Estados Unidos.

Auditoría técnica del FMI en Buenos Aires

En simultáneo con el encuentro en Medio Oriente, una misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu inició en Buenos Aires la segunda revisión del programa acordado con Argentina.

Cumplimiento fiscal y reservas

Los datos preliminares muestran un superávit primario de 1,4% del PBI, por encima del 1,3% comprometido con el organismo internacional.

Sin embargo, la misión del Fondo Monetario Internacional pondrá especial atención en la acumulación de reservas internacionales y en la sostenibilidad del ajuste fiscal de cara al ciclo 2026.

El resultado de esta revisión es clave para mantener el respaldo financiero del organismo y consolidar la estrategia económica del Gobierno nacional.