Un hombre fue demorado durante la madrugada del sábado en la ciudad de Neuquén tras la activación de una alerta S.O.S. emitida desde la aplicación Neuquén Te Cuida, un sistema que integra servicios de emergencia y prevención. El procedimiento se registró alrededor de las 4.25 en la zona de Sarmiento y Leguizamón. Desde el Centro de Operaciones Policiales se recibió el aviso de una mujer que denunciaba que su expareja la estaba agrediendo.

“Se recepcionó una activación S.O.S. de una ciudadana. Manifestó que estaba siendo agredida por su expareja. Inmediatamente se desplazó un móvil y se logró la demora de esta persona”, explicó el comisario Rubén de la Fuente, jefe de de la División de Despacho y Monitoreo Urbano en declaraciones al programa La Mañana es de la Primera por AM550.

Al identificar al hombre, la Policía constató que tenía medidas cautelares vigentes por violencia de género y además un pedido de captura activo. Quedó a disposición de la Justicia.

Casi 1.000 botones antipánico en funcionamiento

El caso volvió a poner en primer plano el uso de herramientas tecnológicas para la prevención. De la Fuente confirmó que actualmente hay aproximadamente 980 botones antipánico activos en la provincia, vinculados principalmente a situaciones de violencia de género.

“En la actualidad tenemos un total de aproximadamente 980 botones antipánico entregados por la Subsecretaría de Seguridad. Ante cualquier activación S.O.S. se desplaza el móvil de inmediato para asistir a la víctima”, detalló.

En este episodio, la mujer contaba tanto con el botón antipánico como con la aplicación en su celular. La rápida comunicación con los operadores permitió ubicar al agresor y demorarlo.

“El rápido accionar del operador y del personal de calle permitió la demora de esta persona. Estos dispositivos dan una respuesta rápida a la víctima”, remarcó el comisario.

Violencia de género y monitoreo permanente

Desde la Policía indicaron que el monitoreo de los dispositivos es constante y que la violencia de género sigue siendo una de las principales preocupaciones. “Lamentablemente estos casos siguen creciendo. Por eso se trabaja en conjunto con la Justicia y se monitorean todas las activaciones. Cuando se recibe una alerta, se actúa de inmediato”, señaló De la Fuente.

Tras la demora del hombre, se informó al juzgado interviniente para que evalúe nuevas medidas de protección hacia la víctima, que pueden incluir consigna policial u otras disposiciones judiciales.

Una app clave para emergencias

La aplicación Neuquén Te Cuida ya cuenta con casi 193 mil usuarios activos y más de 335 mil descargas en la provincia. Permite realizar alertas S.O.S., acceder a servicios de seguridad y agilizar el contacto con las autoridades.

El caso ocurrido el fin de semana volvió a evidenciar su importancia: la activación del sistema permitió una respuesta rápida y la detención de un hombre que incumplía restricciones y tenía un pedido de captura.

“Estos dispositivos permiten actuar rápidamente y proteger a la víctima. Es fundamental que quienes los tengan los utilicen ante cualquier situación de riesgo”, concluyó el comisario.