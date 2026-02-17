Un impresionante operativo de rescate se desplegó este domingo en el cerro Aconcagua, donde un guía de montaña de 40 años sufrió una grave descompensación a más de 4.200 metros de altura. El episodio ocurrió cuando descendía por la zona conocida como Cuesta Brava, muy cerca del campamento Plaza de Mulas, uno de los puntos más exigentes del macizo.

Según se informó, el andinista se desmayó al mediodía y, en menos de 15 minutos, sufrió dos convulsiones que encendieron las alarmas entre quienes se encontraban en el lugar. De inmediato se dio aviso a los servicios de emergencia y efectivos de la Patrulla de Rescate, junto a un médico del parque, lograron llegar hasta donde se encontraba el hombre para asistirlo.

En el sitio, el guía recibió oxígeno y medicación para estabilizar su cuadro, mientras el profesional médico ordenó una evacuación urgente para evitar nuevas convulsiones. Asegurado con cuerdas y camillas especiales, comenzó un complejo descenso coordinado entre la Patrulla de Rescate y los guardaparques, en una zona de difícil acceso y condiciones extremas.

La situación obligó a una maniobra aérea de alto riesgo cuando el piloto Horacio Pedro Freschi sobrevoló el sector y constató que no era posible aterrizar. Ante el peligro que corría el paciente, ejecutó un preciso “vuelo estacionario”: sin tocar el suelo, permitió que el rescatado fuera izado al helicóptero, completando así un salvataje clave que permitió su traslado inmediato a un centro de salud.