El gobierno neuquino abrió una licitación para el servicio de seguridad en el control de accesos, circulación y orientación al público en hospitales y centros de Salud de la provincia, con un “importe estimado” de más de 24 mil millones de pesos, de acuerdo con la publicación en el boletín oficial del martes 3 de febrero.

La apertura de las ofertas que se presenten se realizará el 19 de este mes, a la hora 11, y las ofertas pueden presentarse a través de la plataforma CO.DI.NEU.

El tema de la seguridad en los hospitales públicos no es menor, si se tiene en cuenta una larga lista de episodios violentos que han ocurrido, por diversos motivos, en lugares destinados a este servicio clave para la población neuquina.

LA LICITACIÓN:

Objeto: Servicio de seguridad para el control de accesos, circulación y orientación al público. Destino: Hospitales y Centros de Salud de la Provincia del Neuquén. Importe Estimado: Pesos veinticuatro mil doscientos doce millones novecientos trece mil seiscientos 00/100 ($24.212.913.600,00). Fecha y Hora de Apertura: 19 de febrero de 2026 a las 11:00 horas. Recepción de Ofertas: A través de la Plataforma CO.DI.NEU., mediante el enlace: www.codi.neuquen.gob.ar. Propuestas: Las propuestas a los efectos de su admisibilidad, serán presentadas hasta la Fecha y Hora fijadas para el Acto de Apertura, mediante la Plataforma de Compras Digitales de Neuquén - CO.DI.NEU.. El Proveedor interesado deberá obtener un usuario y contraseña para su acceso y uso. Consultas: Por consultas respecto a la Plataforma, podrá comunicarse con el Servicio a Proveedores de la Contaduría General de la Provincia a través de la página web: www.contadurianeuquen.gob.ar y los medios allí indicados. Disponibilidad de Pliegos: Página oficial de la Provincia del Neuquén: (https://licitaciones.neuquen.gov.ar/) y Ministerio de Salud Neuquén: www.saludneuquen.gob.ar/licitaciones. Sin Cargo.