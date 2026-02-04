En plena temporada de circulación intensa por vacaciones y actividades productivas, distintas rutas neuquinas muestran avances concretos que impactan en la conectividad entre localidades y en las condiciones de viaje. A los frentes de pavimentación y repavimentación se suma ahora nuevo equipamiento para fortalecer el trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Durante una recorrida oficial, el gobernador Rolando Figueroa supervisó obras sobre las rutas provinciales 7 y 46 y encabezó la entrega de tres camiones volcadores cero kilómetro para el organismo vial.

Ruta 7: obras en un tramo con desafíos hídricos

En el sector Cortaderas de la Ruta Provincial 7 se ejecutan los primeros 20 kilómetros de una obra que forma parte de un corredor alternativo hacia el norte neuquino. Se trata de una zona donde las lluvias intensas suelen generar complicaciones sobre la traza, por lo que una parte central de la intervención está vinculada al escurrimiento del agua.

El presidente de la DPV, José Dutsch, explicó en AM550 que “hay un montón de alcantarillas de grandes dimensiones, es una zona muy conflictiva cuando hay tormenta”, al describir las tareas que se priorizan en este tramo.

Sobre la situación de los badenes existentes, detalló:

“Hay tramos de la Ruta 7 que se hizo hace años que están con badenes, estamos tratando de hacer todas las alcantarillas posibles”. También señaló que en uno de los puntos más complejos “se proyectó un badén y estamos viendo la posibilidad a futuro si podemos hacer un puente”, precisó.

En cuanto al ritmo de obra, Dutsch sostuvo que ya se observa un progreso visible en el terreno. “Un avance importante de la obra. Antes de fin de mes piensan ya tirar carpeta en alguno de los tramos que tienen listos”, indicó, y agregó que la empresa a cargo “está cumpliendo en buena forma el plazo”.

Además de este primer tramo, está previsto continuar con nuevos sectores. Según detalló, “en febrero adjudicarán los próximos 35 kilómetros”, lo que permitirá extender de manera progresiva el corredor asfaltado.

Ruta 46: una repavimentación que entra en la recta final

Otro de los puntos recorridos fue la ruta provincial 46, entre el empalme con la ruta nacional 40 y la ruta provincial 24, en dirección a Las Coloradas. Allí se ejecuta una repavimentación integral de 52 kilómetros.

“Ya estamos a unos 10 días de terminar la obra”, adelantó Dutsch. En lo que respecta a la colocación de la nueva carpeta asfáltica, luego quedarán trabajos complementarios: “nos queda el recalce de las banquinas que ya lo estamos haciendo y eso nos va a llevar 20 días o un mes de trabajo”.

Una vez finalizada esa etapa, se avanzará con la señalización horizontal. “Estimamos que en 45 días debería estar finalizada totalmente”, afirmó el titular de Vialidad, al trazar el cronograma previsto para dejar el tramo en condiciones definitivas de circulación.

Se trata de una vía utilizada tanto por habitantes de la zona centro de la provincia como por quienes se desplazan hacia áreas turísticas y productivas, por lo que la mejora de la calzada tiene un impacto directo en la circulación diaria.

Más equipos para sostener el ritmo de obra

En el mismo sector, la provincia entregó tres camiones volcadores de 20 metros cúbicos de capacidad a la Dirección Provincial de Vialidad. Son unidades de alta producción que se incorporan al parque automotor para reforzar tareas por administración.

Dutsch explicó que estos vehículos “van a ser utilizado para mejorar las rutas de ripio y afectar a obras de pavimentación que ejecutamos por administración”, y mencionó entre los destinos previstos la ruta 21, entre Loncopué y El Huecú, y la ruta 61, en dirección a Huechulafquen.

La incorporación de estos camiones apunta a sostener un ritmo constante de trabajo en distintos puntos de la provincia, tanto en obras nuevas como en el mantenimiento de caminos que conectan parajes, localidades y destinos turísticos.

Con frentes activos en varias regiones y nuevos equipos en funcionamiento, el esquema vial neuquino suma avances que buscan acompañar el movimiento habitual de vecinos y el mayor tránsito que se registra durante la temporada alta.