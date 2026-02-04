La última gala de MasterChef Celebrity Argentina estuvo atravesada por una situación tan inesperada como impactante, que dejó a varios participantes en shock. El desafío propuesto por Wanda Nara expuso a los famosos a un escenario poco habitual dentro del programa y terminó provocando una fuerte crisis emocional en Evangelina Anderson, quien no pudo ocultar su angustia ante lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos.

Todo comenzó cuando la conductora anunció la consigna del día y el estudio de Telefe se transformó en un frigorífico improvisado. Tres medias reses ingresaron al set junto a carniceros profesionales que explicaron, paso a paso, el proceso de desposte y los distintos cortes de la carne. La imagen fue contundente y generó incomodidad generalizada entre los participantes.

La reacción más fuerte fue la de Evangelina Anderson, vegetariana desde hace años, quien se quebró emocionalmente al ver la escena. Visiblemente afectada, con lágrimas y dificultades para mantenerse en su lugar, la modelo definió la experiencia con una frase tajante: “Es una tortura”. Incluso debió cambiar de ubicación para alejarse del centro de la demostración.

A pesar del impacto, Evangelina Anderson intentó sostener la situación con respeto. “Trato de mirar porque no quiero faltar el respeto, pero desvío la mirada y pienso en cosas lindas”, confesó, generando preocupación en el jurado y en sus compañeros. La tensión se mantuvo durante toda la explicación técnica del desafío.

Lejos de abandonar, la participante decidió continuar en competencia y cocinar, aun cuando reconoció que la experiencia había sido una verdadera pesadilla para ella. Ya frente al jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, presentó su plato con evidente nerviosismo.

La preparación llevaba por nombre “FLIE”, una sigla cargada de afecto: “Son mis dos hijas y las dos hijas de Wanda. Se aman, son como hermanas. Son como sobrinas para mí”, explicó emocionada. El gesto conmovió especialmente a Wanda Nara, quien destacó el fuerte vínculo familiar que hoy las une, sellando una reconciliación que sorprendió a todos.

Evangelina Anderson pasó un duro momento

En lo gastronómico, Evangelina Anderson presentó entraña con papines y ensalada tabbouleh, acompañada por una salsa especial. El jurado elogió el sabor de la carne y la frescura del plato, aunque señaló un exceso en la guarnición que afectó la armonía general.

Finalmente, la noche tuvo un cierre positivo para la modelo. El jurado valoró su respeto y profesionalismo ante una consigna extrema y decidió salvarla en el mano a mano frente a Marixa Balli, asegurando su continuidad en MasterChef Celebrity Argentina.