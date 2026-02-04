Peces muertos en la Laguna del Toro: qué dijeron desde Ambiente y Recursos Naturales

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Hipólito Salvatori habló en el programa La Primera Mañana que conduce Pancho Casado y se emite por AM550 sobre la aparición de cientos de peces muertos en la Laguna del Toro de la localidad de Senillosa. Se está investigando un posible derrame del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).



“Lo primero es que se encontraron peces muertos en una laguna. Se está investigando un derrame del EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) o que haya habido altas temperaturas o falta de oxígeno. Es una situación que ya ha sucedido, pero se va a evaluar el grado de responsabilidades. El derrame existió, ahora se determinará si el mismo llegó a la laguna y si afectó la mortalidad de los animales. Ayer estuvo trabajando gente de Ambiente tanto del Municipio como de Provincia y personas de recursos hídricos, se labraron las actas y ahora esperamos resultados bioquímicos de las muestras tomadas”, expresó el funcionario en primer lugar.



Sobre la misma línea manifestó: “Entre siete y diez días tendremos la información de estos informes para saber si llegó o no la contaminación a la laguna, y ahí se verá acciones a tomar. Es una laguna cerrada que no tiene circulación de agua. Respecto de las acciones, hay que decir que hay una planta de tratamientos en la localidad, es un rebombeo que viene con gravedad y se dirige hacia la planta. Hay una falencia que es no tener grupo electrógeno, con lo cual no se pudo activar el sistema secundario de energía, por eso se produjo el derrame”.



Acerca de los pasos a seguir, Salvatori comentó: “Primero habrá sanciones, retirar los peces muertos y trabajar en la remediación de la laguna. Sobre el hedor, uno de los factores son los peces y hay situaciones de sectores productivos por los que se emanan diferentes olores. La idea es que esto no vuelva a suceder, ya sea porque se tapan las cañerías, porque falta energía y por ende no hay un grupo de respaldo. Hay trabajos de nivelación de las calles pero no debe haber derrames. La calle no desemboca en la laguna, corre de forma paralela. Ante estas situaciones hay que tener un grupo electrógeno de respaldo por si falla la energía. La tercera opción es que sea un volcado controlado para que no se contamine el medioambiente”.



Y concluyó: “Los vecinos piden la intervención por el rebalse de la cloaca, hay que dar las herramientas económicas para que el EPAS tenga los recursos operativos. Hay algún espacio verde que se puede generar por ejemplo, la conservación del entorno, creo que hay que preservar todo eso. Es una laguna que viene de una cadena que existió en Senillosa en algún momento. Se está trabajando en la reparación de uno de los grupos y la realización de un plan de contingencia para que no haya vuelcos en la calle”.



