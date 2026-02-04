La Provincia de Neuquén participará de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia con una propuesta innovadora de divulgación científico-artística que invita a recorrer millones de años de historia a través de la paleontología, la arqueología y la tecnología interactiva. Se trata de una globa temática donde se desplegará “El Despertar de los Gigantes, Parque Paleontológico y Arqueológico”, una experiencia inmersiva pensada para celebrar la riqueza del patrimonio neuquino y promover su cuidado y preservación, combinando ciencia, arte y tecnología.

Desde la Secretaría dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura destacaron que la presencia del Giganotosaurus Carolinii y la réplica del Parque Arqueológico Colo Michi Có “garantiza un hito visual y cultural dentro de la Fiesta de la Confluencia”, con propuestas destinadas a familias, estudiantes y público en general.

El corazón de la globa estará dominado por la imponente figura del Giganotosaurus Carolini, el dinosaurio carnívoro más grande del mundo, descubierto en 1993 en Villa El Chocón por Rubén Carolini. Se exhibirá una réplica de alta fidelidad junto a piezas originales como un cráneo de 1,80 metros, vértebras y extremidades, habitualmente resguardadas en el Museo Ernesto Bachmann. La propuesta contextualiza al gigante en la Formación Candeleros, hace 97 millones de años, explicando el ecosistema de ríos y planicies que habitaba este titán de ocho toneladas.

El sector arqueológico propone un recorrido inmersivo por el Parque Arqueológico Colo Michi Có, ubicado en el departamento Minas. Bajo la dirección artística de Julieta Tabbush, se recrearán bloques de diorita mediante técnicas de papel y materiales reciclables, reproduciendo la pátina ocre y rojiza producto de millones de años de oxidación.

La puesta pone en valor los más de 800 bloques grabados hace mil años por los primeros Pehuenches, destacando el llamado “Estilo de Paralelas”, con rombos, líneas y círculos que reflejan la cosmovisión y las formas de comunicación de los pueblos originarios de la Cordillera del Viento.

El cierre del circuito estará a cargo de la posta “Dino-Bots, Trazos del Pasado”, dirigida por Pablo Garrido, donde los visitantes podrán interactuar con dinosaurios robóticos programados con tecnología Arduino y ESP32. A través de tablets, los participantes controlarán estos dispositivos que dejarán huellas sobre un lienzo, emulando rastros fósiles y vinculando la identidad paleontológica con la robótica educativa y el enfoque STEAM.

Además, se dictará el taller de stencil “Pequeños Rastreadores del Tiempo”, orientado a introducir conceptos básicos de paleontología y arqueología de manera lúdica.

Realidad virtual y espectáculos

En el stand oficial del Gobierno provincial, la Secretaría de Cultura ofrecerá una experiencia de Realidad Virtual, desarrollada por la empresa TrimediaXR, que permitirá interactuar con el Giganotosaurus Carolinii en un entorno cretácico inmersivo.

La propuesta se completará con intervenciones de danza urbana y la presentación artística del Ballet de adultos mayores del Patio Bouquet Roldán.

Patrimonio protegido

Neuquén es un reservorio de relevancia mundial de fósiles de tetrápodos cretácicos, provenientes en gran parte del Grupo Neuquén. A través de la Ley Provincial N° 2184, la provincia es pionera en la protección del patrimonio arqueológico, antropológico y paleontológico, garantizando que este legado sea preservado y pertenezca a todos los neuquinos.