La ciudad de Neuquén se prepara para recibir una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia, uno de los eventos turísticos más esperados de la región. Con los establecimientos hoteleros a su máxima capacidad, las expectativas en el sector turístico no podrían ser más altas.

Desde el miércoles pasado, los hoteles de tres estrellas reportaron un 100% de ocupación, mientras que los de menor categoría, como los de dos estrellas y los aparthoteles, también muestran una fuerte demanda. La ocupación no solo se limita a los hoteles tradicionales, sino que también se extiende a cabañas y otros tipos de alojamiento en la región.

En una entrevista en La Mañana es de la Primera por AM550 con Diego Cayol, Secretario de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, se destacó la sólida ocupación que está alcanzando la ciudad durante estos días previos a la fiesta.

"Está completo. Podemos decir que estamos prácticamente al 100%, aunque siempre hay alguna habitación que no se ha vendido. Los hoteles están completos, especialmente en las categorías de dos y tres estrellas, aparthoteles y cabañas. Ya desde anoche, y con la llegada de los equipos de los artistas, los hoteles de cuatro y cinco estrellas también empiezan a llenarse", comentó Cayol.

La Fiesta de la Confluencia, que se pondrá en marcha este jueves y se extenderá hasta el domingo, traerá a miles de visitantes de diferentes puntos del país y el extranjero, tuvo un impulso en sus reservas desde mediados de enero, y el número de turistas sigue en aumento. Para el sector comercial y hotelero, las perspectivas son muy positivas.

Desafíos y estrategias contra alojamiento informal

Uno de los puntos clave en la organización de este tipo de eventos es garantizar una oferta de alojamiento segura y confiable para los turistas. El auge de la demanda trajo consigo una proliferación de ofertas informales en plataformas como redes sociales, aunque con algunas excepciones que fueron catalogadas como estafas.

Cayol resaltó que, aunque las estafas son pocas, la Municipalidad estableció un sistema de monitoreo para detectar y denunciar cualquier actividad ilegal: "Tenemos un trabajo coordinado con la provincia para hacer un seguimiento de la oferta en redes sociales. Si encontramos casos de estafa, los denunciamos rápidamente".

Además, destacó la gran cantidad de ofertas informales que no son estafas, pero que aún carecen de la habilitación correspondiente. Afortunadamente, muchas de estas propiedades están en proceso de regularización, y alrededor de 400 de los 800 sitios de alquiler de la ciudad ya han comenzado el proceso. "Estamos trabajando para que todos los alojamientos estén registrados, porque es fundamental que los turistas encuentren opciones legales y seguras", aseguró el Secretario de Turismo.

Aumento en la demanda de visitantes

La Fiesta de la Confluencia sigue consolidándose como un evento de relevancia nacional, y la tendencia indica que cada vez más turistas se desplazan desde otros puntos del país para participar. El interés por la festividad es especialmente notable entre los turistas que provienen de provincias lejanas como Córdoba y Buenos Aires.

"Estamos recibiendo muchas consultas del exterior de la provincia, especialmente desde más de 500 kilómetros de distancia. La mayoría proviene de Córdoba y Buenos Aires, y han sido constantes desde que lanzamos la promoción de la fiesta", mencionó Cayol.

Este año, se espera que el porcentaje de turistas provenientes de fuera de la región continúe creciendo. El año pasado, el 30% de los asistentes eran de otras provincias, y este número podría incrementarse según las últimas encuestas realizadas.

Un evento abierto a todos

Para aquellos que aún no tienen acceso a entradas para el campo preferencial, no hay de qué preocuparse. La Fiesta de la Confluencia ofrece múltiples opciones para disfrutar del evento de manera gratuita. Además del escenario principal, habrá otras alternativas como el escenario Limay, que contará con artistas de primer nivel y actividades paralelas para disfrutar con la familia.

"El acceso al campo popular es libre y gratuito, y aunque la gente pueda preocuparse por no tener entradas al campo preferencial, podrán disfrutar de todos los artistas y actividades desde otros puntos de la isla. Además, habrá un gran desarrollo gastronómico y una feria de emprendedores", explicó Cayol.