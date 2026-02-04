Una mujer de 62 años fue hallada sin vida en la localidad de El Manso, a unos 70 kilómetros de Bariloche, luego de un operativo de búsqueda que se extendió durante toda la noche y la madrugada. La víctima había salido a pescar el martes por la tarde, pero al no regresar, su marido denunció la desaparición ante el SPLIF, que dio intervención inmediata a la Policía de Río Negro.

El operativo comenzó en horas de la noche con drones y equipos especializados, aunque las condiciones climáticas obligaron a suspender las tareas cerca de las 4 de la madrugada. A las 6 se retomaron los rastrillajes con la colaboración de vecinos, patrulla montaña, bomberos de rescate de El Bolsón y personal de la Comisaría 12.

Finalmente, a las 7:55, el cuerpo fue encontrado en un sector de la costa del río Manso. En el lugar intervino el fiscal Francisco Arrien, quien dispuso medidas investigativas para determinar las circunstancias del deceso. También trabaja el Gabinete de Criminalística para relevar pruebas y establecer cómo ocurrieron los hechos. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia que determinará las causas del deceso.

Según la información preliminar, la mujer sería oriunda de Buenos Aires, aunque tendría familiares en la zona. El hallazgo generó conmoción en la comunidad local, que participó activamente en la búsqueda.