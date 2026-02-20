La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una histórica ley de amnistía, que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos en 27 años de chavismo y el texto fue promulgado casi de inmediato por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Tras promulgar una histórica ley de amnistía, Rodríguez, aseguró que "hay que saber pedir perdón" que la ley debe traducirse en la liberación masiva de presos políticos. "Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", dijo Rodríguez desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía. Van 448, pero quedan aún 644 tras las rejas, según la ONG Foro Penal.

"Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República", señaló el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además es hermano de la presidenta.

La ley se aprobó por unanimidad. El partido de Maduro tiene mayoría absoluta, frente a un puñado de opositores que consiguieron cambios. La sesión de hecho se atrasó dos horas y media en medio de negociaciones. "Hoy ha sido, ayer y todos estos días, pero hoy muy especialmente un día de debate profundo", dijo el diputado Rodríguez al inicio.

El artículo 7 -traba que llevó a aplazar el debate el 12 de febrero- fue modificado y aprobado por unanimidad. Mantiene que la amnistía abarca "a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos" en 27 años del chavismo, que "esté a derecho o se ponga a derecho", es decir que involucra a los tribunales, señalados de servir al chavismo.

El nuevo texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez. "Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente al fines del otorgamiento de la amnistía", reza el texto.

El artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones.

El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución. También excluye a "las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras".

