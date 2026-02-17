Caminaba solo por la banquina, como si fuera un transeúnte más, pero terminó delatándose a sí mismo. Esa escena fue la que dio inicio a un procedimiento policial sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del kilómetro 89, donde un hombre con pedido de captura fue finalmente demorado.

El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo realizado por personal de la Comisaría 10° de Añelo, dependiente de la Dirección Seguridad Vaca Muerta. Al notar la presencia del móvil policial, el individuo que avanzaba a pie por la vera de la ruta intentó huir de manera repentina, lo que despertó la inmediata reacción de los efectivos, que lograron interceptarlo a pocos metros.

Tras ser identificado y chequeado en los sistemas judiciales, se confirmó que sobre el hombre pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Tartagal. De ese modo, su intento de fuga terminó siendo la señal que permitió a la Policía dar con una persona buscada por la Justicia.

Luego del procedimiento, el demorado fue trasladado de manera preventiva al hospital local para un control médico de rutina. Posteriormente quedó alojado en sede policial, a disposición del Juzgado de Garantías N° 1 de Tartagal, que ahora deberá definir su situación procesal.