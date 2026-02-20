Los gremios estatales, liderados en Neuquén por ATE y ATEN, se ufanaron de producir una fuerte movilización por las calles de la capital neuquina, contra la reforma laboral que será sancionada por el Congreso, muy probablemente, la semana próxima.

En la marcha del jueves, se la vio encabezando la columna de manifestantes a la actual secretaria general de ATEN, Fanny Mansilla, junto al secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo.

Es llamativo que, en Neuquén, una provincia en la que el empleo estatal ya corre por debajo, en cantidad de trabajadores, de los que revistan en la actividad privada, hayan sido los gremios estatales los que lideraron la protesta contra la reforma laboral; ya que esta iniciativa reformista no los alcanza, pues están bajo el imperio proteccionista de las leyes laborales provinciales.

En cambio, los sindicatos privados no se han visto. Ni siquiera han acatado, sus representados, el paro de la CGT: la actividad petrolera, la comercial, y otros rubros, tuvieron el jueves una jornada prácticamente normal, solo afectada por el paro en el transporte público.

Los estatales, en Neuquén, tienen un régimen laboral que establece una notable distancia, cada vez mayor, del que se aplica en la actividad privada. Una distancia a favor, por supuesto. Esa ventaja relativa está explicitada en la constitución y las leyes, que protegen la estabilidad laboral en la administración pública, y sostienen un paquete notable de beneficios para los trabajadores.

Así, la singularidad sindical en Neuquén es manifiesta, los sindicatos estatales son los más protagonistas en todos los casos en que se registra alguna protesta; mientras los que representan a la actividad privada, generalmente solo aparecen en casos singulares, que perjudican a esos trabajadores.

Hay otra singularidad, bien de coyuntura: el costado social opositor a las iniciativas del gobierno de Javier Milei, quedó acotado a un solo voto de representantes neuquinos en el Congreso. Todos los legisladores, menos uno, votaron a favor, en general, de la reforma laboral.