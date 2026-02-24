El Senado modificó su cronograma de sesiones y decidió trasladar para el viernes el tratamiento del proyecto de Régimen Penal Juvenil, iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados. El cambio fue definido tras una revisión del plan de Labor acordada por el oficialismo y bloques aliados.

De esta manera, el debate penal juvenil se realizará en la misma jornada que el Proyecto de Modernización Laboral, dos de los expedientes más relevantes para el Gobierno Nacional en este período legislativo.

El jueves, foco en ambiente y comercio exterior

La sesión prevista para el jueves estará centrada en la revisión de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares. La discusión girará en torno a posibles modificaciones vinculadas a la protección del ambiente periglacial, con el objetivo de facilitar actividades extractivas y ampliar la autonomía de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.

También figura en el temario el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado a comienzos de este año y orientado a consolidar una asociación estratégica y de libre comercio que contempla la eliminación de aranceles en más del 90% de los bienes.

En paralelo, se discutirá la designación del diputado Fernando Iglesias como embajador ante el Reino de Bélgica y, de manera simultánea, ante la Unión Europea, con el propósito de unificar representaciones diplomáticas y optimizar recursos en el contexto de la negociación Mercosur-UE.

Viernes decisivo

El reordenamiento concentra en el viernes 27 los debates más sensibles para el Ejecutivo. La reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil compartirán la misma sesión, en una jornada que se anticipa extensa y políticamente intensa.

Con esta reorganización, el oficialismo busca ordenar prioridades y garantizar el tratamiento de los proyectos considerados estratégicos, en un escenario atravesado por tensiones sindicales, debates ambientales y discusiones sobre el rumbo económico y penal del país.