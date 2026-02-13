El Consejo Directivo Central de UnTER manifestó su rechazo al cierre de cargos en el Nivel Inicial y expresó su acompañamiento a los docentes que se movilizaron y organizaron en toda la provincia. Según el sindicato, las acciones de visibilización ya permitieron la revisión de algunas decisiones oficiales, aunque remarcaron que la problemática persiste.

Desde la conducción gremial se advirtió que la eliminación de puestos de trabajo no solo afecta la estabilidad laboral de los docentes, sino que también priva a niños de un entorno de aprendizaje con la atención personalizada que requiere la primera infancia. “El jardín es el primer lazo de las familias con el sistema educativo; debilitarlo es debilitar el tejido social de la provincia”, señalaron.

Estas medidas implican precarización laboral, pérdida de puestos de trabajo y un vaciamiento progresivo de la educación pública, desconociendo el rol fundamental del Nivel Inicial en el desarrollo integral y social de las infancias.

UnTER cuestionó que la baja matrícula se utilice como variable de ajuste y subrayó que esta lógica no puede aplicarse ni al Nivel Inicial ni a ningún otro nivel o modalidad del sistema educativo. “La defensa de cada cargo es la defensa de la escuela pública”, remarcaron.

El gremio ratificó que continuará acompañando las movilizaciones y sosteniendo la lucha por la preservación de los puestos de trabajo, en defensa del derecho a la educación y de la calidad pedagógica que implica contar con docentes suficientes en cada sala.