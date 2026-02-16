La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro UnTER resolvió profundizar las medidas de fuerza tras rechazar la propuesta salarial presentada en la última paritaria, por considerarla alejada de las necesidades reales de la docencia. El gremio ratificó el paro provincial del 18 de febrero en las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE) que incluirá una movilización a Ingeniero Jacobacci, en la Línea Sur, para visibilizar los reclamos de recomposición salarial, condiciones dignas de trabajo y rechazo al cierre de cargos.

El gremio definió, además que, de no existir una nueva propuesta que contemple la pérdida del poder adquisitivo, no se iniciará el ciclo lectivo 2026 en el período común. La medida se concretará el 1 de marzo con un paro de 48 horas, movilización a Cipolletti el primer día y acciones locales el segundo.

Pedido de renuncia

Asimismo, se exigió la renuncia de la ministra de Educación, Patricia Campos, por la falta de respuestas políticas y la profundización del conflicto, así como la renuncia del consejero escolar de Jacobacci, Juan José Moreno, por violencia de género.

UnTER mandató a sus congresales a CTERA para impulsar un paro nacional de no inicio, además de exigir un aporte al fondo de huelga y coordinar un plan de lucha unificado. El gremio remarcó que la docencia rionegrina no aceptará salarios de pobreza, reformas inconsultas ni decisiones arbitrarias que vulneren derechos. “Sin salarios dignos, sin diálogo real y sin respeto por las decisiones colectivas, no habrá normalidad”, expresaron.

La respuesta de Educación

El ministerio informó que los docentes podrán registrar el miércoles 18 su presencia laboral a través de la web, ingresando a Trámites y Consultas. Allí podrán dejar constancia de su asistencia y evitar que se produzcan descuentos por el día de paro.