La investigación por el violento robo ocurrido el pasado 1 de diciembre en el supermercado Carrefour de Neuquén tuvo un giro clave en las últimas horas. La Policía logró detener en Puerto Madryn a un hombre y una mujer que serían los autores del asalto que dejó a cinco empleados como víctimas, tres de ellos hospitalizados, y a uno que aún continúa internado con lesiones graves.

La detención se concretó tras un trabajo coordinado entre la Policía del Neuquén y la División de Investigaciones de Puerto Madryn, en el marco de una causa que generó indignación y profundo malestar en el ámbito comercial y entre los trabajadores del sector.

La captura, a cientos de kilómetros de Neuquén

Según informó la Policía, el sábado por la noche fue detenido en Puerto Madryn un hombre de 32 años y una mujer de 31, ambos mayores de edad, quienes registraban pedidos de captura vigentes por distintas causas judiciales. La aprehensión se dio luego de que la Justicia neuquina ordenara su localización, tras no haber sido hallados en un allanamiento realizado el 2 de diciembre.

Ambos quedaron alojados en dependencias policiales de esa ciudad chubutense, a disposición de la Fiscalía interviniente.

Allanamiento y secuestros clave

El domingo 14 de diciembre, la investigación avanzó con un allanamiento en el barrio Presidente Perón de Puerto Madryn. El procedimiento arrojó resultados positivos: la Policía secuestró un dispositivo electrónico y un automóvil que tenía pedido de secuestro activo, ya que había sido denunciado como robado en Neuquén.

Estos elementos quedaron incorporados a la causa y serán peritados en el marco del proceso judicial.

Un robo que terminó en extrema violencia

El asalto ocurrió el 1 de diciembre en la sucursal de Carrefour ubicada en el bajo neuquino. Durante el ataque, cinco empleados fueron víctimas de agresiones físicas, en un intento por acceder a sectores internos del supermercado. La violencia del episodio generó conmoción entre los trabajadores y obligó a la intervención inmediata de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

La gravedad del hecho llevó a que, en menos de 24 horas, los investigadores lograran identificar a los sospechosos y avanzar con las primeras medidas judiciales.

Sin dinero y con empleados gravemente heridos

Pese a la brutalidad del ataque, los autores no lograron llevarse dinero del lugar. Durante la huida, sustrajeron al menos un teléfono celular perteneciente a uno de los empleados agredidos, quien aún permanece internado en el hospital Castro Rendón con lesiones de consideración.

El supermercado retomó su actividad días después, aunque el episodio dejó una fuerte marca entre el personal y en la comunidad comercial de la zona.

Extradición en marcha

Por disposición de la Fiscalía, los dos detenidos permanecerán alojados en Puerto Madryn mientras se avanza con el proceso de extradición para su traslado a la ciudad de Neuquén. Allí deberán enfrentar las imputaciones vinculadas al violento asalto que sacudió al comercio local.

La causa continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en el marco de una investigación que sigue generando preocupación, repudio y reclamos de mayor seguridad para los trabajadores.