El conflicto entre Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet sumó un nuevo capítulo tras varios días de tensión pública, chats filtrados y un fuerte debate en redes. Luego de exponer mensajes violentos y amenazas que recibió, el conductor reapareció en un evento clave y decidió explicar, en primera persona, por qué llegó a ese límite.

La escena fue en la alfombra roja de los Martín Fierro Canales de Streaming 2025. Mientras Sofía Gonet cumplía el rol de anfitriona en la previa de la ceremonia, Homero Pettinato ingresó por otro sector, acompañado por Eial Moldavsky, y accedió a hablar con la prensa, marcando una clara distancia simbólica tras el escándalo.

Consultado por Marti Benza sobre cómo atravesaba el momento, Homero eligió arrancar con ironía, aunque sin ocultar el desgaste emocional. “Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo, que son bárbaros, traídos de afuera. Mañana es un bajonazo”, lanzó con ironía, dejando entrever que las últimas horas no fueron fáciles.

Sin embargo, rápidamente dejó de lado el sarcasmo y se mostró visiblemente afectado. En un tono más serio, el integrante de Olga definió lo ocurrido como un punto de quiebre personal y profesional. “Fue un episodio triste, muy feo, que a mí no me identifica”, expresó, marcando distancia con la exposición extrema que tomó el conflicto.

En ese mismo descargo, Homero Pettinato explicó por qué decidió hacer públicos los mensajes que recibió. “Los que me conocen saben que no soy Wandanarezco, no me gusta tanto el escándalo y exponer la vida privada”, aclaró, dejando en claro que no se siente cómodo en ese terreno mediático, pero que la situación lo desbordó.

La frase más contundente llegó al referirse al momento exacto en el que optó por defenderse públicamente. “Pero en esta situación no me quedó otra y contraataqué... y la pasé como el orto”, confesó, dando a entender que la exposición de amenazas de muerte y hostigamientos fue una reacción extrema ante un intento de escrache que, según él, podía perjudicar seriamente su trabajo.

Así, la reaparición de Homero Pettinato en los Martín Fierro no fue solo una vuelta a la escena pública, sino también una forma de poner en palabras el costo emocional que atravesó. Lejos del show y del golpe bajo, eligió explicar sus motivos y dejar claro que su decisión no fue impulsiva, sino una respuesta desesperada ante una situación que, asegura, se volvió insostenible.