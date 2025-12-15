Vialidad Nacional avanza con tareas de conservación sobre la Ruta Nacional 3, con intervenciones que, en esta etapa se concentran principalmente en el tramo cercano a Viedma y la zona del IDEVI. Los trabajos incluyen desmalezado, limpieza de banquinas y colocación de barandas metálicas, en el contexto de las tareas vinculadas al plan de mantenimiento del corredor.

En inmediaciones de la capital provincial se ejecutan tareas de desmalezado manual y limpieza de banquinas, orientadas a optimizar las condiciones de detención vehicular y a facilitar el desarrollo de las restantes acciones de conservación que lleva adelante el organismo nacional en ese sector de la traza.

En paralelo, también se avanzó con la colocación y reposición de barandas metálicas en distintos puntos de la zona del IDEVI. Estas estructuras forman parte del equipamiento de seguridad vial y requieren un correcto emplazamiento y mantenimiento para cumplir su función preventiva en áreas de circulación intensa.

Desde Vialidad Nacional se informó que estas tareas en el tramo Viedma–IDEVI complementan los trabajos realizados previamente entre Viedma y San Antonio Oeste, donde se llevó adelante el corte de pasto de banquinas como parte del plan de conservación de la Ruta Nacional 3.

En otros sectores de la traza, el organismo continúa con trabajos de bacheo con material en caliente en la zona de San Antonio Oeste y en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 251 y el empalme con la Ruta Nacional 23. Estas intervenciones están destinadas a mejorar la transitabilidad en sectores afectados por el tránsito de vehículos de gran porte.

Según se indicó, las tareas de bacheo continuarán con la incorporación de material en los puntos donde se registre un mayor nivel de deterioro de la calzada, en el marco de las acciones de mantenimiento previstas para el corredor.

Recomendaciones a conductores

Ante la presencia de equipos viales y personal trabajando sobre la ruta, Vialidad Nacional solicitó a quienes circulen por la Ruta Nacional 3 hacerlo con precaución y respetar la señalización transitoria. Además, recordó la obligatoriedad del uso de luces bajas encendidas y del cinturón de seguridad para todas las personas ocupantes del vehículo.