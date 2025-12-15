La provincia de Neuquén continúa ampliando su conectividad aérea internacional. El delegado de Migraciones, Hernán Gentile, adelantó que en las próximas semanas se dará a conocer oficialmente una línea aérea directa entre Neuquén y Lima, Perú, una conexión largamente esperada para fortalecer el turismo y los vínculos comerciales.

En declaraciones con el programa "La Primera Mañana" que se transmite por AM550, Gentile destacó el renovado impulso a la conectividad internacional desde el Aeropuerto de Neuquén. Celebró la reactivación de los vuelos charter, mencionando que "después de seis años, los aviones grandes vuelven a partir desde Neuquén", refiriéndose a los dos vuelos directos programados para el 18 y 19 de diciembre con destino a Florianápolis, Brasil.

En cuanto a los requisitos para los menores que viajan, el delegado subrayó que los procedimientos han sido simplificados. "Hoy, lo esencial es la autorización de los padres y el documento de identidad vigente", señaló Gentile, aunque también recomendó a los padres llevar la partida de nacimiento de los niños para evitar inconvenientes con permisos notariales.

Además, Gentile adelantó que a partir del 1 de marzo de 2026 comenzarán los vuelos regulares de Neuquén a Santiago de Chile. "Este es un paso importante en la conectividad regional", indicó, añadiendo que también se encuentran en tratativas para establecer una nueva ruta directa a Lima, Perú, que podría estar operativa en los próximos meses.

El director de Migraciones aprovechó la ocasión para hablar sobre el crecimiento de Neuquén como centro de conexiones aéreas, destacando que, gracias al auge de la industria de Vaca Muerta, la provincia ha experimentado un aumento en el poder adquisitivo de sus habitantes, lo que ha llevado a un crecimiento notable en la demanda de vuelos internacionales. "Para el mes de marzo, los vuelos a Chile ya están casi completos", expresó con optimismo.

Gentile también hizo referencia a la mejora en los pasos fronterizos, especialmente el Paso Pichachén, que ha visto un aumento en su actividad debido a la temporada de verano. "Este paso es clave para el turismo, y si se logra asfaltarlo, podría transformar la región", afirmó.

Por último, el funcionario habló de la situación migratoria en la provincia, asegurando que, si bien se han detectado algunos casos de ingreso irregular, "hemos hecho un excelente trabajo con la policía, y los que tienen antecedentes son expulsados de inmediato hacia Chile". En cuanto a la erradicación de extranjeros en la provincia, Gentile confirmó que el flujo sigue siendo alto, con más de 5.000 personas que se han establecido en Neuquén debido a la creciente actividad en el sector energético.



