El Gobierno Nacional pondrá en marcha este lunes 15 de diciembre la licitación para concesionar Tecnópolis por un plazo de 25 años. La decisión forma parte del plan oficial de racionalización del gasto público y del compromiso con el déficit cero, con el objetivo de que el predio deje de depender de fondos del Estado y funcione bajo un esquema sustentable.

El anuncio fue confirmado por el jefe de Gabinete de Ministros y ex secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, quien remarcó que el complejo dejará de representar un costo para las cuentas públicas. En ese marco, afirmó que Tecnópolis “nunca más será una carga para el bolsillo de los argentinos”.

Un giro de fondo en la gestión de Tecnópolis

La convocatoria fue realizada a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante el Concurso Público Nacional N.º 392-0006-CPU25. El proceso prevé la concesión del uso y explotación del predio por 300 meses, equivalentes a 25 años, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año.

Según la información oficial, Tecnópolis se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación y acumulaba una deuda superior a los 4.813 millones de pesos, además de equipamiento faltante valuado en 554 millones. A esa situación se sumaban gastos permanentes de mantenimiento, baja utilización del espacio y un deterioro general de las instalaciones.

Ordenamiento, ajuste y nuevo esquema desde 2023

Desde diciembre de 2023, el Gobierno inició un proceso de reordenamiento integral del predio. Entre las medidas adoptadas se incluyó una reducción de más del 30% del personal, que pasó de 333 a 198 empleados, y la implementación de un esquema mixto de gestión.

De acuerdo al informe oficial, ese cambio permitió que el Estado dejara de financiar el funcionamiento del predio y comenzara a generar ingresos propios. En ese marco, Tecnópolis registró 600 millones de pesos en 2024 y 2.429 millones durante 2025, con una proyección de 2.749 millones al cierre del año. Más de 500.000 personas participaron de las actividades desarrolladas bajo este nuevo esquema.

Canon, seguros y condiciones para el concesionario

El pliego licitatorio establece un canon mensual inicial de 611 millones de pesos, determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Además, exige la contratación de un seguro contra incendios por 60.000 millones de pesos, con el objetivo de proteger el patrimonio estatal.

La concesión mantendrá el perfil original del predio como espacio recreativo, cultural, educativo y de integración comunitaria. El adjudicatario deberá garantizar actividades durante todo el año e incorporar inversiones privadas para el desarrollo y mantenimiento del complejo.

Fechas clave y continuidad de actividades

El concesionario que resulte adjudicado asumirá el control del predio a partir del 1 de julio de 2026. El pliego también establece la obligación de respetar los acuerdos público-privados de programación ya comprometidos para el resto de ese año.

El proceso licitatorio se realizará de manera íntegra a través del sistema electrónico COMPR.AR, con el objetivo de asegurar transparencia y competencia.

Qué es Tecnópolis y por qué es clave

Tecnópolis es un megapredio de casi 510.000 metros cuadrados ubicado en Villa Martelli, partido de Vicente López. Concebido como un espacio de difusión científica, tecnológica, cultural e industrial, es uno de los más grandes de su tipo en América Latina.

Cuenta con pabellones interactivos, escenarios para espectáculos, áreas educativas, espacios verdes, sectores gastronómicos y propuestas para todas las edades. El nuevo esquema busca garantizar su continuidad, ampliar su uso y sostenerlo en el tiempo sin impacto en el gasto público.

Con esta licitación, el Gobierno apuesta a un cambio estructural: previsibilidad, inversión privada y un modelo que, según el Ejecutivo, permita que Tecnópolis funcione de manera estable y sin volver a depender del financiamiento estatal.