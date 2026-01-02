Río Negro arrancó el 2026 con una noticia que sacude bolsillos y despierta atención: hasta el 20 de febrero, quienes estén al día podrán cancelar de manera anticipada los impuestos Automotor e Inmobiliario con un descuento del 25%. Una oportunidad que se presenta como alivio en medio de un escenario inflacionario que no da tregua.

El beneficio, definido por la Agencia de Recaudación Tributaria, se aplicará únicamente a los contribuyentes que no registren deuda al cierre del 2025. La medida busca premiar la responsabilidad fiscal y, al mismo tiempo, garantizar ingresos ordenados para el Estado provincial.

A mediados de enero comenzará el envío de boletas electrónicas a quienes tengan declarado su correo. La recomendación oficial es clara: revisar las casillas para evitar demoras y aprovechar el beneficio.

Las opciones de pago son múltiples y pensadas para todos los bolsillos: tarjetas de crédito y débito, homebanking, billeteras virtuales, transferencias, efectivo, débito automático, empresas de cobro de servicios e incluso Mercado Pago. Como novedad, se suma la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Patagonia.

El anuncio llega acompañado de otra definición clave: para 2026 se ratifican los límites en las subas de los tributos patrimoniales, como Patente e Inmobiliario. El incremento interanual será del 25%, por debajo de la inflación acumulada del último año, que superó el 31%. Una diferencia que busca mostrar contención en un contexto donde los topes impositivos de 2025 habían trepado al 110%.

La propuesta del Ejecutivo, ya tratada en la Legislatura, se presenta como un gesto de equilibrio: un descuento que premia a los cumplidores y un aumento moderado que intenta no golpear de lleno a los contribuyentes. En definitiva, un inicio de año donde la palabra clave es anticiparse: tanto para aprovechar el beneficio como para esquivar el impacto de la inflación.