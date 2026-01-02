La zona cordillerna vive días de alerta máxima. La intensa sequía, sumada a la gran cantidad de turistas que recorren los atractivos naturales en plena temporada de verano, elevó el riesgo de incendios forestales a niveles "muy altos". Los operativos de prevención desplegados en El Bolsón se convirtieron en la primera línea de defensa para evitar que una chispa se transforme en tragedia.

Durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, equipos de seguridad compuestos por policías de la Comisaría 12° y Protección Civil provincial, recorrieron sectores clave: la base del Cerro Piltriquitrón, el Mirador del Azul, Cabeza del Indio, Warthon y la Cascada Escondida. Allí se constató la presencia de vehículos y grupos de visitantes que disfrutaban del paisaje, siempre bajo la mirada atenta de quienes patrullan con el objetivo de anticiparse a cualquier foco ígneo. El control de las personas que ingresan a los distintos senderos y los autos que se movilizan por la zona tiene un importante valor en la tarea de prevención.

Al día siguiente, el movimiento fue mayor. Varios vehículos en el estacionamiento del Piltriquitrón y en el acceso a Cascada Escondida. Además se registró el ingreso de cincuenta personas al sector de Warthon punto incial para la travesía hacia los refugios del Cajón del Azul. Estos números reflejan la presión turística sobre los espacios naturales, un factor que multiplica el riesgo en un escenario de sequía prolongada. La vigilancia cercana y la rápida capacidad de respuesta son claves para mantener la calma y evitar cualquier situación de peligro.

Además, la incorporación de nuevo personal permitió reforzar la dinámica de trabajo sin alterar la organización previa. La continuidad de los recorridos transmitió confianza a quienes eligieron pasar las fiestas en la montaña o junto a los cursos de agua. La presencia activa de los equipos no solo garantizó seguridad, sino que también funcionó como recordatorio de la importancia de prevenir cualquier acción que pueda desencadenar un incendio.

En Bariloche como en El Bolsón, el índice de riesgo es muy alto y obliga a extremar cuidados. La prevención no se limita a fechas puntuales, sino que se sostiene en el tiempo, con patrullajes regulares y coordinación entre distintas áreas. La seguridad se construye con presencia y cercanía, y en estas jornadas quedó demostrado que el compromiso es real: proteger el entorno natural, evitar incendios forestales y cuidar a quienes habitan o visitan la región.