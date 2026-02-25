Este martes por la tarde, se produjo un accidente sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 274. Una camioneta Toyota Hilux, cargada con jaulas de peras, intentó subir a la ruta desde una zona de chacras cercanas. En ese momento, una brusca maniobra de aceleración provocó que la carga se desestabilizara y cayera sobre la cinta asfáltica. El hecho provocó la interrupción del tránsito y generó una situación de riesgo para quienes circulaban por el sector.

En el vehículo viajaban seis personas: tres en el habitáculo y otras tres en la parte trasera, montadas sobre la carga. La caída de las jaulas arrastró a quienes iban en la caja del rodado y provocó que impactaran directamente contra el pavimento. Uno de ellos sufrió un fuerte golpe en la cabeza, con una herida cortante y un traumatismo de cráneo que le ocasionó pérdida temporal de conocimiento. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital de Choele Choel para estudios más complejos.

Los otros dos ocupantes que cayeron resultaron con lesiones de menor consideración, aunque igualmente recibieron atención médica. El tránsito en la zona se vio afectado durante varios minutos, mientras personal policial aseguró el lugar y retiró los elementos esparcidos sobre la ruta.

La Fiscalía de turno, al tomar conocimiento del hecho, dispuso la instrucción de actuaciones judiciales bajo la figura de “lesiones culposas”. Se notificó la imputación al conductor de la camioneta y se ordenó la intervención del gabinete de Criminalística, que realizó pericias en el lugar para determinar con precisión cómo ocurrió la maniobra y cuáles fueron las condiciones que derivaron en el accidente.

El procedimiento incluyó relevamientos fotográficos, mediciones en la ruta y entrevistas a testigos que presenciaron el episodio. La investigación busca establecer si hubo negligencia en la forma de transportar la carga y en la cantidad de personas que viajaban en el vehículo, ya que tres de ellas lo hacían en condiciones inseguras.

El caso quedó bajo investigación judicial y se aguardan los informes médicos y periciales para definir las responsabilidades del conductor y avanzar en el esclarecimiento del hecho.