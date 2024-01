Chicho Milei: el tío del presidente que votó a Massa y trabaja de delivery

Una historia casi surreal sobre el tío del presidente de la Nación, Javier Milei, trascendió este sábado. La periodista Victoria De Masi entrevistó a Juan José Milei, apodado "Chicho" como su padre, Francisco, y es hermano de Norberto Milei, padre del libertario que accedió al Poder Ejecutivo el pasado 10 de diciembre.

Chicho Milei tiene 63 años de edad, es repartidor de la aplicación de delivery PedidosYa y está a punto de ser desalojado de su vivienda. El hombre en cuestión es medio hermano de Norberto, del mismo padre pero de distinta madre. En la entrevista, explica que el vínculo familiar se cortó en 2005 tras la muerte de Francisco, el abuelo de Javier Milei, y definió a su sobrino como un "buen arquero" cuando le preguntaron a quién votó.

La vida de Chicho lejos de la familia lo llevó a pasar por numerosos y variados trabajos, como cadete en una fábrica de calderas, armando cajas en una fábrica de camisas, sereno de un edificio, hasta que se subió a la bicicleta y empezó a repartir todos los días en PedidosYa.

Qué opina Chicho Milei de su sobrino, presidente de la Nación

El repartidor mencionó que no retomó la relación con su sobrino, ya que desconoce qué podría responderle: "Yo espero que le vaya bien, pero no me interesa tanto", afirmó. Sí dijo que vio los debates, y que una prima le avisó que una prima le avisó del triunfo del libertario en el balotaje: "Tu sobrino es presidente", recordó. Sobre el rotundo éxito político del ahora máximo mandatario, Chicho no cree que "Javier tenga tantos votos, lo habrá votado la juventud", dedujo.

No obstante, sobre el final de la nota, se confirma que Chicho le escribió a su sobrino por Facebook y le dijo lo siguiente: "Felicitaciones Javier, soy Juan José, hijo de Chicho y Marcela. Fuerte abrazo presidente".

A quién votó Chicho Milei en las elecciones

Tal y como se ve en las fotografías, llama poderosamente la atención que Chicho Milei tiene debajo de su caja de delivery, un collage hecho con fotos de los expresidentes Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y también del exministro-candidato Sergio Massa, a quien confesó haber votado en el balotaje antes que a su sobrino:

La orden de desalojo que recibió

El tío de Javier Milei recibió recientemente la orden de desalojo del ambiente y medio que habita en San Cristóbal y que adquirió luego de vender el departamento de Belgrano que heredó de sus padres. La decisión judicial está vinculada a una deuda con un abogado: por su parte, Chicho afirma que ese abogado le prestó plata y, como garantía de pago, le pidió el departamento. En esa línea, el tío de Milei asegura que le dio la escritura y que el letrado cambió la titularidad.