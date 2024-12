El libro de 860 páginas que inspiró la exitosa serie sobre el Mundial '78

"El mundial sirvió para que el mundo se entere de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina", “A los militares les jugó en contra: el mundo los empezó a mirar totalmente distinto a partir del '78, al contrario de lo que se piensa", son algunas de las afirmaciones que el periodista y escritor Matías Bauso expresó en 2018 cuando se publicó su libro “78 Historia Oral del Mundial” (Sudamericana) que en 860 páginas aborda temas, hasta ese momento inéditos, acerca de la organización del Mundial de Fútbol de 1978, la historia de la conformación del equipo de César Luis Menotti y los intentos por desplazarlo como técnico, el contexto político, la convocatoria del futbolista Norberto Alonso, el nacionalismo, los goles de Kempes, entre tantos otros. Con su obra, Bauso buscó hacer un fresco de vida cotidiana contando cómo se vivió el mundial en distintos sectores de la sociedad, la gente común, los detenidos desaparecidos, los exiliados.

El libro es el material con el cual Lucas Bucci y Tomás Sposato, como directores y guionistas, se inspiraron para la creación de la mini serie documental “Argentina ’78” que se estrenó el pasado 27 de noviembre en Disney + y que hoy está en boca de todos. Hasta Cristina Kirchner sorprendió en sus redes sociales al contar que la vio y decidió hacerle una recomendación a todos aquellos que la siguen.

La serie fue estrenada el 27 de noviembre pasado.

El documental muestra la historia deportiva y política del Mundial 78 en cuatro episodios, construidos en base de un impresionante trabajo de archivo audiovisual y fotográfico.

La serie presenta testimonios reveladores de destacadas figuras de la política y el deporte que desempeñaron roles cruciales en la época, incluyendo el líder de Montoneros Mario Firmenich, el exfutbolista y excapitán de la Selección Nacional Daniel Passarella, el director técnico César Luis Menotti, el exfutbolista Mario Kempes; junto a personalidades como la autora y sobreviviente Miriam Lewin, Miguel Bonasso, Roberto Saporiti, ayudante de Menotti, el periodista Ezequiel Fernández Moores y el propio Bauso.

César Luis Menotti brindó su testimonio en la mini serie.

Cuando hace seis años se publicó el libro, Bauso contó que cuando se disputó el mundial de 1978 tenía 6 años y por lo tanto se propuso descubrir “qué era parte del recuerdo juvenil y qué había sucedido de verdad". Y agregó que para él “había sido una fiesta” y que cuando fue creciendo pudo notar “que había otras miradas”.

El libro se puede considerar como una monumental investigación en las que analiza múltiples dimensiones del mundial como también los mitos que se fueron construyendo en torno al evento. El periodista reconstruyó en base a más de 150 entrevistas y material de archivo un relato que conjuga la aventura deportiva y los momentos más oscuros de la historia de la Argentina.

El trabajo le demandó más de cinco años y no uno como pensó en un primer momento. “Al principio, quería contar el fútbol; pero me di cuenta que no podía contar sólo eso. El mundial 78 es el fútbol, un evento político, es un hecho económico y, también, un fenómeno sociológico". "Lo que fui descubriendo, en la investigación, es que no se puede entender el mundial sin la dictadura. Pero tampoco se puede entender el mundial sólo desde la dictadura", agregó.

Para Bauso, el Mundial 1978 "se convirtió en una vidriera de atrocidades".

El libro de Bauso se compone de relatos orales que reconstruye una narración exhaustiva de un largo camino en aquellos días de junio de 1978 y su proyección hasta la actualidad. En ese sentido, el autor explicó, en una entrevista a Infobae, que "lo oral es casi un obstáculo para la verdad histórica, porque está muy regido por la memoria y por lo que el tiempo hace sobre el recuerdo. La gente recuerda el Mundial 78 según los parámetros actuales y sobre el Mundial 78 hay una gran capa de culpa. Después de los partidos contra Perú y Holanda se calcula que salieron a la calle entre 16 y 17 millones de personas: más del 60% de la población estuvo en las calles. Hoy es muy difícil encontrar a alguien que te diga: 'Yo salí a festejar'. La culpa invade eso. Después, es muy fácil encontrarse con gente que cuenta actos de heroísmo retrospectivo imposibles de comprobar"

La televisión holandesa entrevistó a madres en la Plaza de Mayo, que protestaban en plena dictadura.

Respecto a lo deportivo, Bauso señalo que siempre el Mundial 78 estuvo teñido de dudas pero con el correr del libro y, ahora con la serie, “los valores deportivos de ese equipo están siendo más reconocidos que antes. Los acusaban de ser cómplices de la dictadura”. Por eso reivindica al documental porque junto con el libro “comparte la vocación de diálogo”.

El libro también se destaca porque ahonda en toda la etapa previa de la organización del mundial “que no estaba estudiada” en otras publicaciones que, en su mayoría, hablaban de este evento deportivo desde el 24 de marzo de 1976 y no en los años anteriores. La palabra del líder de Montoneros, Mario Firmenich, en la historia deportiva y política del Mundial '78, narrada en esta serie de cuatro episodios.

Recordó que a la Argentina el mundial se lo dieron en 1964 y se lo confirmaron en 1966. Desde entonces se sabía que Argentina lo iba a organizar. "A partir de ahí pasaron siete gobiernos distintos, de distinto signo político, de distinta legitimidad -porque había democráticos y de facto-, y todos lo tomaron como prioridad. Y todos crearon su comisión organizadora. Muchos más en los tres gobiernos peronistas, porque ellos iban a ser gobierno cuando se jugara el mundial", explicó. "Todos intentaron sacar beneficio para no quedar mal con la población, porque era un viejo anhelo de la gente: organizar un mundial y, mucho más, ganarlo", sostuvo.

La tapa del libro de Matías Bauso.

Otro aspecto no estudiado que Bauso puso foco fue la importancia del ciclo que inaugura Cesar Luis Menotti luego del fracaso del Mundial jugado en Alemania en 1974. “Esos primeros cuatro años en los que creó la concepción moderna de la Selección argentina: trabajo, grupos estables, competencia. Él creó un plan, contra muchísimas adversidades. Y eso no estaba estudiado porque había quedado tapado por la dictadura", precisó el periodista autor de libros como "Dante Panzeri: dirigentes, decencia y wines" (2013), "El deporte en el cine. Grandes partidos, jugadores y atletas de la pantalla" (2018).

Por otra parte, señalo que siempre se mencionó que los militares utilizaron el mundial para tapar los crímenes. Era (es) uno de los mitos asociados al mundial. Bauso partió de esa hipótesis y de inmediato se dio cuenta que ocurrió lo contrario. "El mundial se convirtió en una vidriera de atrocidades", afirmó. El mundo conoció las violaciones a los derechos humanos en virtud del mundial, sostuvo. "A los militares les salió al revés, todo el mundo, se enteraron que había violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Le prestaron atención a un país al que no se le prestaba. El caso argentino no estaba en los diarios del mundo”.