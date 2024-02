De no creer: fue a operarse de la vesícula y le hicieron una vasectomía

Un insólito hecho ocurrió en el Hospital provincial Florencio Díaz, cuando un hombre que fue a realizarse una operación de vesícula descubrió, al despertar, que le habían hecho una vasectomía. El damnificado y denunciante por mala praxis se llama Jorge Base, tiene 41 años de edad y, si bien tiene dos hijos varones, estaba buscando tener una niña con su pareja.

Esta mañana, Base dio una entrevista en la que reveló estar con "bronca e impotencia porque lo que hicieron ya lo hicieron, no tiene retorno", y aún sigue sin poder explicarse "cómo pueden llegar a una negligencia de esa manera, a un error tan grande", y aseguró: “No busco culpables sino una solución y me dicen que me resigne, que ya está”.

Esta tarde, su abogado Diego Larrey ofreció una entrevista televisiva en la que dio mayores detalles sobre el procedimiento erróneo y las excusas que dieron desde el nosocomio para desligarse de las responsabilidades. En primera instancia, el letrado confirmó que a Jorge Base le hicieron "primero la vasectomía" y, al despertar de la misma, dijo que su cliente "se quería morir porque no entendía qué le habían hecho" y que "como la operación de vesícula también estaba programada se la hicieron igual, el mismo día".

Las excusas de los médicos, según el abogado de la víctima

Larrey remarcó que "cada médico se echaba la culpa uno al otro, trataban de buscar responsables", y señaló: "Después lo quisieron minimizar, diciendo que igual podría tener hijos mediante inseminación, algo muy shockeante para mi cliente".

El siguiente justificativo que dijeron desde el hospital, fue que la cirugía estaba programada para el martes de la semana pasada y que se la tuvieron que reprogramar para el miércoles (ayer). El abogado apuntó que "la confusión fue supuestamente porque los miércoles no operaban de vesícula y sí de vasectomía. La operación de vesícula, según dicen desde la clínica, las hacían los martes".

Ayer miércoles, Larrey contó: "Entró mi cliente al hospital, no le preguntaron nada y eso le llamó la atención. Prácticamente no le tomaron los datos, lo hicieron pasar lo pusieron en la camilla y lo llevaron al quirófano". Cuando Jorge Base se despertó de la cirugía, oyó a una médica diciendo "lo tenían que operar de vesícula y le hicieron una vasectomía".

Además, indicó que "ningún directivo del hospital ni nadie tomó contacto" con Jorge ni con su abogado.