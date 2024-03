De Intoxicados a ser CEO de una empresa millonaria

“Al día de hoy, cuando tenemos una fecha con Intoxicados en CABA, vienen clientes, colaboradores o proveedores. Y al otro día me pongo la camisa, los zapatos y comparto un café en la oficina”. Éste es Darío Botte; quien hoy además de tocar, pudo desarrollarse personal y económicamente gracias a apostar por "encarar algo nuevo". Es guitarrista de Felipe Barrozo, histórico miembro de Intoxicados, y fundador y CEO de Trigal. Un apasionado y un testarudo por crear una nueva realidad.

Para muchos, esos dos mundos que conviven en Botte pueden ser difíciles de mezclar. Incluso muchos dirían que son incompatibles pero él encontró la manera de hacerlos coexistir a tal punto que puede salir gira con Felipe Barrozo, el histórico guitarrista de Intoxicados, mientras sostiene las operaciones de Trigal, compañía que fundó en 2011 y que el año pasado facturó alrededor de $ 5 mil millones.

"Creo que primero fui músico y luego me transformé en empresario, lo que hace que mi esencia, tanto musical como con mis códigos barriales que no los cambié. Y eso los pibes se dan cuenta, por eso empatizo con los músicos y con la gente que nos viene a ver", expresa Botte.

CÓMO ARRANCÓ

El proceso fue realmente muy duro según recuerda Darío "porque arranqué sin tener plata, mi único capital era mi auto y yo. Inclusive no tenía nadie que me aconseje o que me vaya asesorando, me hice mi propio camino en el que cometí muchos errores y de los cuales aprendí. En ese proceso perdí mucho y también gané. Cuando hago el balance claramente es positivo, ya que arranque menos diez y, por supuesto, no me refiero solo a dinero. El balance da positivo en lo que respecta a lo personal, emocional y social".

Desde los 20 años, Darío vendía medialunas. Arrancó vendiendo medialunas para una empresa americana en la que trabajó durante 9 años y, mientras trabajaba allí es que comenzó a visualizar su beta de emprendedor, armando su propia empresa. "Cuando me fui de esa compañía, lo primero que hice fue vender medialunas por mi cuenta, solo, con mi auto. Conocía el sector y su dinámica, tenía muchas ganas y voluntad de desarrollar mi espíritu emprendedor pero lo que no tenía eran recursos".



CÓMO NACE TRIGAL



Darío Botte tuvo que atravesar muchas y distintas etapas para lograr su meta. Lo primero que hizo fue vender su auto. "Vendí el auto, me puse a trabajar para otros de una manera semi independiente, representando panificadoras y vendiendo sus productos. Cada paso que di, cada obstáculo que sorteé, fueron claves para llegar a donde estoy hoy", recuerda.

La historia de Trigal comenzó hace trece años y, según cuenta el propio Botte, inició con la venta de SKU (medialunas de manteca congeladas) y más tarde llegarían productos de facturería y subfamilias relacionadas. “Hoy tenemos una planta solo de empanadas congeladas y tartas, una fábrica solo de pastelería y una fábrica con tecnología de medialunas prefermentadas ultracongeladas”, señala su CEO y fundador. Y suma: “Esto permite a nuestro negocio fortalecernos en servicio y posicionarnos en el mercado de venta directa minoristas con una estrategia que hoy nos hace tener liderazgo: 'Compra directo de fabrica sin intermediarios'".

LA EMPRESA HOY

Hoy Trigal cuenta con 3 fábricas y un centro de distribución. Una fábrica está en Avellaneda, otra en el Parque Industrial de Ezeiza y la tercera en Escobar. "La capacidad que tenemos es de 500 toneladas por mes entre las tres. Estamos trabajando con un equipo de profesionales con un alto expertise industrial que hacen que la calidad y la escalabilidad sean posibles de alcanzar el máximo potencial de cada una y entre las tres. Por otro lado, contamos con 75 empleados y el objetivo en 2024 es duplicar la nómina", contó con sumo entusiasmo.