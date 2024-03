Viral: viajó a Japón y reveló cosas prohibidas que en Argentina son normales

Durante su viaje a Japón, una joven exploró un restaurante y quedó sorprendida al descubrir que dos prácticas comunes en Argentina estaban prohibidas allí. A través de su cuenta de TikTok, @carmelacastroruiz, compartió varios videos mostrando sus experiencias en el país asiático.

“Dos cosas que están terminantemente prohibidas hacer en Japón”, comenzó relatando Carmela mientras detalló cada una de ellas. En primer lugar hizo referencia a dejarle propina al mozo, costumbre que es sumamente común en nuestro país, pero que allá no es para nada normal.

“Fuimos a cenar a una cantina japonesa en Tokio con mi familia y tuvimos el grave error de dejar propina cuando terminamos”, contó. Seguido a eso, reveló que mientras se estaban yendo del lugar, el camarero los siguió para decirles que se habían olvidado plata en la mesa, sin tener cuenta que era para él y no la aceptó.

Intrigados por la situación, Carmela y su familia decidieron investigar en internet y descubrieron que en Japón consideran ofensivo recibir dinero como propina. Además, descubrieron que al momento de pagar, no se entrega el dinero directamente en la mano, sino que se coloca sobre pequeñas bandejas designadas para ese fin. La joven compartió estos hallazgos en su cuenta de TikTok, mostrando los elementos utilizados por las personas para el intercambio de dinero.

El clip se volvió viral en la red social, ya que recolectó más de 22 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios de otras personas que se asombraron por las costumbres. “Otro dato: no se puede fumar cigarrillo en las calles, hay unas cápsulas especialmente para eso”, acotó una usuaria. “Si sabía lo de la propina, no sabía lo de no tocar la plata”, expresó otro joven.