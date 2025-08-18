Tras rupturas internas y acuerdos exprés, Río Negro oficializó siete fuerzas políticas que competirán por el Congreso

Con el cierre del plazo oficial, Río Negro confirmó la presentación de siete listas para competir en las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde se renovarán tres bancas en el Senado y dos en Diputados. La última semana estuvo marcada por definiciones, correcciones de candidaturas y rupturas internas en varias alianzas. La Boleta Única de Papel incluirá propuestas de Juntos Defendemos Río Negro, Fuerza Patria, La Libertad Avanza, PRO, Frente de Izquierda, MAS y Primero Río Negro. Ninguno de los tres senadores actuales: Silvina García Larraburu (Frente de Todos / Unión por la Patria), Martín Doñate (Frente de Todos / Unión por la Patria) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) buscará la reelección. Mientras que, en diputados, Aníbal Tortoriello (PRO) intentará continuar en el Congreso, en otro espacio político. Quien termina su mandato es Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro)

Fuerza Patria ratificó a Martín Soria como candidato a senador, acompañado por Ana Marks, mientras que en Diputados se consolidó la científica Adriana Serquis junto al concejal Leandro Costa Brutten. El oficialismo provincial, bajo el sello Juntos Defendemos Río Negro, llevará a Facundo López y Andrea Confini para el Senado, y al ministro Juan Pablo Muena junto a María Eugenia Paillapi en Diputados. Todos son figuras cercanas al gobernador Alberto Weretilneck.

Martín Soria y Ana Marks los candidatos a senadores por Fuerza Patria

La Libertad Avanza cerró su lista con Lorena Villaverde y Enzo Fullone para el Senado, y con Aníbal Tortoriello y Ailén Costa en Diputados, tras la salida del PRO de la alianza. El PRO, por su parte, ratificó sus propios candidatos: Juan Martin y Claudia Bértora para el Senado, y Martina Lacour y Gastón Varela para Diputados.

Primero Río Negro presentó su fórmula con Ariel Rivero y Yolanda Mansilla en el tramo de senadores y con Facundo Blanco Villalba y Gabriela Fernández en diputados, tras una corrección de último momento.

La lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) lleva en el tramo a senadores a Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua, mientras que para diputados los candidatos son Paula Roxana Gramajo y Gabriel Adrián Musa.

En la lista del Nuevo Mas, los candidatos a senadores son Mónica Martín y Aurelio Vázquez. Y en diputados, lleva a Aquiles Aqañazco Nieto y Micaela Fernández