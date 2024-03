Despidieron a un periodista por quejarse de su sueldo en vivo

Tomás Munaretto, un periodista argentino, se viralizó en las redes sociales luego de protagonizar un altercado con uno de sus colegas durante una transmisión en vivo mientras cubría un evento.

Durante la emisión en directo, Tomás entrevistaba a personas para conocer cómo estaban sobrellevando la crisis económica que atraviesa el país. En ese contexto, se acercó a una mujer que se ganaba la vida interpretando canciones en la calle para obtener dinero. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la mujer comenzó a cantar, sin imaginar el caos que estaba por desatarse.

“Tomi, la chica gana 6 lucas por día. Vos aportá porque cantó algo", dijo Carlos Stroker, compañero de Tomás, por lo que este último no se tomó el comentario nada bien y reaccionó de una manera furiosa.

"¿Quién te dice que aporte, la producción? Porque (pagan) mil 715 la hora extra, Carlos. No puedo aportar. La chica que trabaja en casa cobra 3 mil ¿Cómo lo pago? Explícame", contestó Munaretto con un evidente enojo, por lo que su compañero trató de calmarlo en repetidas ocasiones, aunque no logró tener éxito.

“Notero”



Porque un periodista de Crónica se plantó contra el conductor: “¿Qué querés que aporte? $ 1.700 la hora me pagan. La chica que trabaja en casa cobra $ 3.000 la hora. Encima me tienen en negro”.pic.twitter.com/GuVVWGFXsD — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 5, 2024

"Aparte estoy en negro yo. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago 167 mil pesos de la obra social, decime cómo hago para aportar si no me alcanza, ¿cómo hago? Vos porque estás en blanco. ¿Cuánto cobrás vos?", sentenció el periodista.

Después del incidente y de que el video se viralizara, el periodista comunicó a través de su cuenta de Instagram que fue despedido de su empleo en el medio de comunicación donde trabajaba, debido a sus declaraciones durante la discusión. Sin embargo, no perdió la oportunidad de señalar que aún hay otras personas en el medio que también están involucradas en prácticas irregulares similares a las suyas.

“Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar, me acaban de echar del canal y me dijo también, la abogada Patricia Dubor, que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación”, declaró el periodista.