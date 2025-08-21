Quién era el hombre que murió apuñalado en Neuquén

El violento episodio registrado en la mañana de este jueves en Neuquén, que terminó con un hombre apuñalado y muerto a los pocos minutos fue en un posible contexto de violencia de género. La víctima fue identificada como Mariano Nicolás Iuliano.

El presunto autor, señalado como la expareja de la actual novia del hombre asesinado, fue detenido cerca del lugar del hecho.

De acuerdo con la información oficial, todo comenzó con un llamado de emergencia. La expareja del agresor activó un botón antipánico, lo que permitió a la Policía acudir rápidamente gracias a la georreferenciación del dispositivo. Al llegar, los efectivos fueron guiados por vecinos y hallaron a Iuliano gravemente herido por lesiones de arma blanca. Fue trasladado en código rojo al hospital Castro Rendón, pero ingresó sin signos vitales pese a los intentos del personal del SIEN.

Fuentes judiciales confirmaron que Iuliano tenía 33 años y vivía en condiciones de vulnerabilidad social en la ciudad de Neuquén. Según las primeras investigaciones, tanto él como el presunto agresor compartían un entorno conflictivo vinculado a la actual pareja de la víctima.

La investigación judicial

El fiscal Andrés Azar está a cargo de la causa. En el lugar trabajó personal de Criminalística, que tomó testimonios y levantó pruebas para esclarecer el crimen.

“Se constató que las heridas fueron producidas por un arma blanca. No se secuestraron armas hasta el momento y continúan las diligencias para recolectar elementos”, explicó el comisario Antonio Muñoz. El sospechoso quedó detenido y será indagado en las próximas horas.