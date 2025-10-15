Día de las Mujeres Rurales: más de 180 mujeres rurales protagonizaron encuentros en Neuquén

En conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, establecido por la ONU en 2007 y celebrado cada 15 de octubre, el Ministerio de Economía, Producción e Industria de Neuquén promovió espacios de intercambio y reflexión para reconocer el aporte de las mujeres rurales al desarrollo local.

El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, destacó que el propósito es “fortalecer el rol de las mujeres rurales en la producción, el agregado de valor y la comercialización, promoviendo su autonomía económica y su participación en la toma de decisiones”.

Tres encuentros interregionales en toda la provincia

Durante septiembre y octubre, la Subsecretaría de Producción llevó adelante tres encuentros interregionales que reunieron a más de 180 mujeres rurales de distintas regiones de la provincia.

El subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, señaló que “estos espacios consolidan una agenda provincial de trabajo con y desde las mujeres rurales, orientada a fortalecer su protagonismo y promover la equidad en el acceso a oportunidades productivas”.

Encuentros en Aguada San Roque, Picún Leufú y Junín de los Andes

Aguada San Roque: participaron más de 80 mujeres de 16 localidades de las regiones Vaca Muerta , Comarca Petrolera y Confluencia , con el acompañamiento de la comisión de fomento local .

Picún Leufú: reunió a 40 mujeres de la Región del Limay , en articulación con la municipalidad .

Junín de los Andes: congregó a 60 mujeres de la Región Lagos del Sur, que compartieron experiencias sobre producción, arraigo y desafíos rurales.

Cada jornada incluyó trabajos grupales y plenarios participativos donde las asistentes intercambiaron diagnósticos y propuestas vinculadas a la producción, el agregado de valor, la comercialización y el acceso a recursos.

Propuestas para fortalecer la soberanía productiva

Según Zúñiga, este proceso evidenció “el compromiso, la capacidad organizativa y la creatividad de las mujeres rurales”. Las conclusiones obtenidas servirán como insumo para diseñar políticas públicas inclusivas, que reconozcan la diversidad territorial y promuevan la igualdad de género en el ámbito productivo.

Desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria se reafirmó el compromiso de dar continuidad a las propuestas surgidas, articulando con otros niveles del Estado y con las comunidades locales.