De San Martín de los Andes al mundo: Agostina Vietti hace historia en el esquí alpino

La deportista de 27 años, Agostina Vietti, fue reconocida la semana pasada en San Martín de los Andes como Embajadora Deportiva de la ciudad, por su destacada trayectoria y representar la ciudad en los próximos Freeride Wold Tour (FWT) 2026.

La neuquina comenzó en la localidad cordillerana en la especialidad de esquí Alpino, modalidad que la fue iniciando en el Freeride, modalidad donde ahora será la primera sudamericana en disputar la prestigiosa competencia en el circuito 2026.

Vietti, es instructora en Vail, Estados Unidos, y realiza doble temporada dentro de la disciplina, entre Norteamérica y centros de esquí de Argentina y Chile, tendrá ahora como calendario oficial del Freeride World Tour 2026, a España, Francia, Andorra, Georgia, Austria, Estados Unidos y Suiza como sedes, donde Agostina representará a San Martín de los Andes y todo Neuquén, en una de las modalidad del esquí.

Al circuito, accedió con dos buenas actuaciones en el circuito Challenger. En la primera, disputada en Kirkwood, California, terminó 5ta, mientras que en la segunda, en Arapahoe Basin, Colorado, se ubicó en la segunda posición. Con una sumatoria de 3650 puntos, se colocó segunda en la tabla general de Esquí Femenino, obteniendo uno de los cuatro cupos disponibles para ingresar al FWT, siendo la primera sudamericana en conseguir el boleto.

El freeride en esquí o snowboard es el descenso por áreas donde no hay pistas, que se realiza por “líneas” de mucha pendiente en las condiciones naturales de la nieve, elegidas por el rider antes de lanzarse desde la cumbre, a partir de un análisis previo del terreno y de las condiciones de la nieve. Una vez en el descenso, las dificultades se van sorteando durante la misma bajada.