Gerson se convirtió en un nombre popular gracias a una serie de videos virales en TikTok junto a su pareja, la influencer Daniela Batlle Casas. Sin embargo, detrás de ese apodo se encuentra Justo Macchiavello, un joven que mantiene un perfil reservado y que es heredero de una de las empresas más emblemáticas del rubro juguetero en Argentina.

Salí de ahí, Gerson

La notoriedad de Gerson se disparó tras la publicación de clips que mostraban sus vacaciones por Europa, los cuales generaron una ola de memes entre los usuarios. Expresiones como “Salí de ahí, Gerson” o “Todo a nombre de mamá, Gerson” se popularizaron, reflejando una curiosa mezcla de humor y cuestionamientos sobre las dinámicas de la pareja.

El interés público creció aún más cuando se conoció que Daniela Batlle Casas había desempeñado funciones como asesora del diputado Gerardo Milman, quien está vinculado a la investigación del atentado contra Cristina Kirchner, un dato que añadió un matiz político al fenómeno viral.

Más allá de su presencia en redes, la verdadera historia de Justo Macchiavello está ligada a su familia, propietaria de Duravit, una marca que desde la década de 1950 ha sido sinónimo de calidad en juguetes y artículos de bazar en Argentina. Fundada en Lanús, Duravit inició su trayectoria fabricando autos de juguete de caucho y ha logrado mantenerse como una empresa familiar con arraigo nacional durante varias generaciones.

A pesar del impacto mediático que generaron los videos protagonizados por su novia, Macchiavello opta por mantener un bajo perfil y no es un participante activo en las plataformas digitales, prefiriendo preservar su privacidad en medio de la exposición pública.