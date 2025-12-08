Se terminó una nueva edición de la Liga Sudamericana de clubes de basquetbol y, una vez más, hay un campeón argentino. Ferro Carril Oeste se consagró en el segundo torneo más importante del continente al superar a Regatas de Corrientes por 85 a 68 en la gran final, que se llevó a cabo en Asunción del Paraguay.

Los dirigidos por Federico Fernández lograron llevar un nuevo título a Caballito, algo que no sucedía desde 1987, con el último campeonato del verdolaga en la Liga Nacional.

El amanecer del duelo fue para el conjunto correntino. Con buena presencia en la pintura y aprovechando la baja efectividad desde el perímetro para Ferro, los remeros tomaron la delantera en el marcador, sacando una ventaja de nueve puntos. Los de Caballito tuvieron paciencia, sabiendo que su juego colectivo eventualmente daría sus frutos; y esa reacción llegó sobre el cierre de la primera mitad.

Con la dupla Lezcano-Martínez -el hermano de Lautaro Martínez en delantero goleador de la selección argentina y el Inter de Milán- aportando la intensidad necesaria, empezaron a recortar la brecha. A ellos se le sumó el goleo de Vasirani desde la media distancia y la efectividad desde el sector de los perimetrales. Con un poco de cada uno, Ferro conectó un parcial de 19-0 que le permitió tomar la delantera y apropiarse del juego. A cada minuto que pasaba, la confianza iba en aumento. Todo funcionó y cada uno de los protagonistas aportó a un juego que terminó siendo histórico para los de la Capital Federal.

Cuatro jugadores terminaron anotando en doble dígito en el campeón. Eduardo Vasirani fue el máximo goleador con 19 puntos y 7 rebotes. Con 14 lo escoltó Emiliano Lezcano, mientras que Jano Martínez completó el podio con 12 unidades. En Regatas, lo mejor vino de la mano de Fabián Ramírez Barrios con 20 tantos.

En 1989 fue la última vez que el equipo de Caballito levantó un trofeo, en su último campeonato de Liga Nacional. A nivel continental, se había quedado con el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones en 1981, 1982 y 1987.