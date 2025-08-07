Un sábado para compartir en familia: llega el festival “Había una vez en Casa”

Este fin de semana, la ciudad de Neuquén se prepara para vivir una experiencia cultural con el festival “Había una vez en Casa”, una propuesta pensada especialmente para las infancias. El evento se desarrollará este sábado 9 de agosto de 15 a 20 horas en dos escenarios simultáneos: la plaza ubicada entre Libertad, Corrientes y Olascoaga, y el histórico edificio de la Casa de las Leyes.

Durante la tarde, el público podrá disfrutar de actividades permanentes, espectáculos artísticos y espacios de juego. En la plaza se instalará una gran kermés, una feria de emprendedores locales, juegos de ajedrez, inflables y estaciones de arco y puntería, organizadas por las comisiones vecinales de Villa María y Belgrano.

El edificio de la Casa de las Leyes ofrecerá un programa variado para todas las edades. A partir de las 15, habrá cuentacuentos, presentaciones de libros, teatro y música en vivo. Las actividades se desarrollarán en el SUM, la biblioteca y el anfiteatro, donde también se podrá presenciar un circuito de acrobacias a cargo del Grupo Vañka.

Además, se podrá visitar la muestra de arte “Ilustrando un futuro sin trabajo infantil”, organizada por el Ministerio de Trabajo provincial. También habrá una proyección de cortometrajes de la OIT en el Recinto Histórico, reforzando el compromiso con los derechos de la niñez y la erradicación del trabajo infantil.

La entrada es libre y gratuita, y la propuesta busca generar un espacio donde las infancias sean protagonistas, promoviendo el juego como herramienta de transformación social.