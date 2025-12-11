La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró en Oslo que la "tiranía" en su país acabará "muy pronto", un día después de que su hija recibieran el Premio Nobel de la Paz en Noruega, debido a su ausencia en la ceremonia. Machado declaró en el Parlamento de Noruega, en conferencia de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea "libre" y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos "que han tenido que huir del país".

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", afirmó, en inglés, la opositora de 58 años en el Storting. "No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", añadió, asegurando además que es necesario "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país.

Asimismo, Machado agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera viajar a Oslo. Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó tarde ayer, miércoles, y no pudo asistir a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, que recogió su hija Ana Corina Sosa.

"Quiero aprovechar tu pregunta para dar las gracias a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contártelo, porque ahora mismo no quiero ponerlos en peligro", dijo Machado, durante una rueda con el primer ministro noruego.

Machado reapareció en público en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficialmente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ha causado 87 muertes.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa al Gobierno de Donald Trump en Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país. La líder opositora venezolana afirmó, asimismo, que su país "ya ha sido invadida" por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles que operan libremente en connivencia con el "régimen" de Nicolás Maduro, por lo que instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso.

Machado, implacable crítica de Maduro, salió a saludar desde el balcón de su hotel, recibiendo una ovación. Luego cantó con la gente el himno nacional de Venezuela.

Cuando bajó a la calle a saludar a los seguidores, la recibieron como a una estrella de rock, al grito de "¡Libertad!" y "¡Valiente!". "¡María ayúdanos a volver!", pedían, rompiendo la calma de la apacible capital noruega.

Muchos entonaban canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y gritaban consignas por una "Venezuela libre". Fue su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial.

