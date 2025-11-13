La tenista rusa Anastasia Potapova, ubicada en el puesto 51 del ranking WTA, y el neerlandés Tallon Griekspoor, número 25 del circuito ATP, oficializaron su relación sentimental tras compartir unas vacaciones en Maldivas. Este vínculo se dio a conocer luego de que la rusa atravesara un mediático divorcio de su ex esposo, Alexander Shevchenko, también jugador profesional.

Durante su estancia en el paradisíaco destino, ambos deportistas difundieron imágenes en redes sociales que despertaron la atención de sus seguidores. En una de ellas, el reflejo de Griekspoor aparece detrás de Potapova, lo que muchos interpretaron como una confirmación de su romance. Además, las actividades conjuntas, entre ellas paseos en motos acuáticas, ciclismo y esnórquel, evidenciaron una relación que va más allá de la amistad.

La presencia de Potapova en el palco de Griekspoor durante el torneo de Indian Wells, donde el neerlandés logró una victoria destacada, aumentó las especulaciones. No era la primera vez que la rusa apoyaba públicamente a su ahora pareja, consolidando la imagen de una pareja estable en el ámbito del tenis profesional. Griekspoor compartió en redes: “Buscando Magikarp y Gyarados” durante sus vacaciones en el destino tropical.

Los tenistas el target de Potapova

Este nuevo capítulo en la vida de Potapova llega tras su separación de Alexander Shevchenko, con quien mantuvo una relación que se remontaba a la infancia. La pareja se casó en la pretemporada de 2023 en San Petersburgo, pero las dificultades en la convivencia llevaron a que oficializaran su divorcio a finales de 2024.

Sobre este proceso, la tenista reconoció: “Tomé decisiones tremendamente grandes a finales del año, pero así es la vida. Lamentablemente, cosas como estas suceden y debes aceptarlo”. Además, expresó buenos deseos para su ex marido: “Le deseo todo lo mejor, y se lo merece. Realmente espero que continúe desarrollándose como jugador”.

Potapova destacó el apoyo fundamental de su familia, especialmente de su madre Yuliya, durante este periodo complicado. La tenista también optó por eliminar las fotos de Shevchenko de sus redes sociales para cerrar esa etapa y evitar preguntas constantes sobre su vida personal: “Creo que necesitaba ponerle fin, cerrar las cosas oficialmente, para no recibir más esas preguntas. Creo que ese fue el último paso que necesitaba para finalmente sentirme libre”.

El impacto emocional de estos cambios se reflejó en el rendimiento deportivo de Potapova. Tras ganar un título en el torneo de Cluj-Napoca, la jugadora manifestó sentirse más aliviada y concentrada, lo que favoreció su desempeño. “Siento un gran alivio, y realmente estoy disfrutando cada día, cada momento. Incluso si sucede algo malo, simplemente lo acepto. He aprendido a seguir adelante, y no me estreso por nada”, afirmó la tenista.

A pesar de las dificultades personales y su descenso en el ranking WTA del puesto 40 al 51 durante 2025, Potapova sigue siendo una de las raquetas más competitivas del circuito. Reconoció que “tuvimos problemas; algunas parejas superan esos problemas, y otras no. Lamentablemente, fuimos una de las que no lo lograron”.

En 2025, Tallon Griekspoor alcanzó tres finales en el circuito ATP, ganando una de ellas en junio, en el torneo de Mallorca sobre césped, donde venció al francés Moutet por 7-5 y 7-6.

Potapova y Griekspoor, nueva pareja del tenis

La repercusión mediática de esta nueva pareja refleja el creciente interés por la vida privada de los deportistas. Situaciones similares han ocurrido con otras parejas del tenis como Katie Boulter y Alex de Minaur, o Gael Monfils y Elina Svitolina. Con tres títulos y cerca de USD 5 millones en premios en su carrera, Potapova decidió hacer pública su relación tras superar el difícil proceso de su divorcio.